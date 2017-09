Wird es 50. Rochusmarkt noch geben?

Großauheim - Auch der 41. Großauheimer Rochusmarkt entwickelte sich am Wochenende durch das Zusammenwirken von Gewerbe, Handel, Vereinen und Großauheimer Initiativen wieder zu einem attraktiven Straßenmarkt für die ganze Familie. Von Dieter Kögel

+ Groß war der Andrang nicht nur beim Bücherflohmarkt, den der Bibliotheks-Förderverein anlässlich des 41. Rochusmarktes organisiert hatte. © Kögel Begünstigt durch spätsommerliche Temperaturen herrschte entlang der für den Verkehr gesperrten Hauptstraße schon zu frühen Stunden reger Betrieb während der drei Markttage. Auf der kulinarischen Seite gingen Elsässer Flammkuchen mit Frankenwein eine köstliche Verbindung ein, Nürnberger Rostbratwurst schmeckte mit hessischem Bier, nach dem opulenten Eisbecher am Rochusplatz sorgte der Espresso wieder für neue Energie, um den Gang über den Rochusmarkt fortzusetzen. Am Rochusplatz indes gab es eine Neuerung: dort, wo bisher immer der Weinstand gestanden hatte, inmitten der kleinen Grünanlage, war in diesem Jahr die Bühne aufgebaut. Von dort aus animierten am Freitag bereits die Spitzbuben aus Franken zum Mitsingen: „Ein Prosit der Gemütlichkeit.“ Viele stimmten ein, nachdem Elke Scholz vom Gewerbeverein, Ortsvorsteher Reiner Dunkel und Frau Irminrat V. die Veranstaltung offiziell eröffnet hatten. Nicht ganz ohne nachdenkliche Töne. Denn nach dem 40. Marktjubiläum im vergangenen Jahr drängen sich Gedanken auf, wie der Rochusmarkt wohl in zehn Jahren aussieht. „Wird es überhaupt einen 50. Rochusmarkt geben?,“ fragte Elke Scholz. „Wie viele Geschäfte sind dann noch da?“ Aber Großauheim habe es bislang immer geschafft, sich auf die veränderten Bedingungen einzustellen. Und gerade angesichts der neuen Wohngebiete im Argonner Park und Lerhöfer Park sei es angebracht, nun verstärkt für die innerstädtischen Angebote in Großauheim zu werben, um die Neubürger in den Ortskern zu ziehen.

Und dort räumte der Weltladen zu seinem 40-jährigen Bestehen am Wochenende zehn Prozent Rabatt für alle Kaffeeprodukte ein, ohne die Maßgaben des fairen Handels zu beeinträchtigen. Das Angebot gilt übrigens bis 30. September. Die „Salzgrotte“ warb nicht nur bei atembeschwerdegeplagten Besuchern für ihre wohltuende Einrichtung, sie bot zudem auch Seltsames: „Arschengelchen“ und andere esoterische Glücksbringer.

Logik war hingegen bei den Mitgliedern des Großauheimer Schachvereins Königsspringer gefragt, die ihre Spielbretter aufgebaut hatten und zu spannenden Partien einluden. Alt und Jung vertieften sich am Rande des regen Markttreibens ins Spiel. Immer donnerstags ab 15 Uhr lädt der Schachclub übrigens Freunde des königlichen Spiels zum „Schachcafé“ ins Bürgerhaus ein. Derweil erklangen im Märchenzelt des Trägervereins für die Großauheimer Bibliothek alte Geschichten, die nicht nur die kleinen Gäste erfreuten. Zudem lud ein opulenter Bücherflohmarkt zum Stöbern ein.

41. Großauheimer Rochusmarkt: Bilder Zur Fotostrecke

Es seien der Gewerbeverein mit seinen Mitgliedern und die Großauheimer Vereine, die viel zum gesellschaftlichen Leben im Stadtteil beitrügen, hatte Ortsvorsteher Reiner Dunkel bereits zur Markteröffnung am Freitag gelobt. Und dazu gehört auch der Förderkreis Kultur, der beim Rochusmarkt den Vorverkauf für den „Apfel- Abend“ am 6. Oktober, 19 Uhr, im Café Rayher startete. Eine Kästner-Lesung steht für 12. Oktober im Café Art auf dem Programm, in der Lutherkirche in Wolfgang erwartet Musicalfreunde am 12. November ein „Musical-Konzert.“ Die Karnevalisten bewarben bereits die Veranstaltungen der bevorstehenden Kampagne, bei der Pfarrgemeinde Sankt Jakobus wehten kräftige Weihrauchdüfte aus dem Infopavillon, und die Edi-Petry-Stiftung hatte am Samstagnachmittag in Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky einen prominenten Losverkäufer im Einsatz. Dem 50. Rochusmarkt dürfte nichts im Wege stehen, wenn er weiterhin so quirlig und lebendig bleibt wie der 41.