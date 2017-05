„Rondo“ eröffnet mit „Volksfest“

Steinheim - Mit einem „Volksfest“ wurde heute die für morgen geplante Eröffnung des neuen Steinheimer Nahversorgungszentrums „Rondo“ gefeiert.

+ Viele Steinheimer nutzen die Gelegenheit, einen ersten Blick auf die Gebäude und auch auf Stargast Radost Bokel (r.) zu werfen. © Hackendahl Viele Steinheimerinnen und Steinheimer sowie Gäste aus dem näheren Umland nutzten die Gelegenheit, schon einmal vorab einen Blick auf das 30-Millionen-Euro-Projekt zu werfen. Die Neugier ist offenbar groß auf das neue Einkaufszentrum an der Otto-Hahn-Straße mit der durchaus außergewöhnlichen Architektur. 15 Geschäfte und Gastronomiebetriebe gruppieren sich rund um einen kleinen Teich mit Café und den rund 500 kostenlosen Parkplätzen. Die waren gestern nicht mit Autos, sondern mit Festgarnituren belegt, die sich schon kurz nach dem Festbeginn gegen 16 Uhr füllten. Dabei waren die Plätze im Schatten zunächst besonders begehrt. Und von einer Bühne mitten im Teich unterhielten die Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters des TFC Steinheim mit flotten Klängen.

Doch gestern mussten sich die Besucher des Festes noch damit begnügen, das neue Einkaufszentrum nur von außen zu begutachten. Erst heute, punkt 7 Uhr, öffnen dann auch die Geschäfte, darunter das neue Rewe-Center und ein Aldi-Markt in einem für den Discounter völlig neuem Outfit. Am Abend wurde es gestern dann offiziell. Investor Mohamed Younis übergab den Schlüssel zum Rondo symbolisch an Oberbürgermeister Claus Kaminsky, der unter anderem die attraktive Architektur des Nahversorgungszentrums lobte.

Die Architektur hält auch Steinheims Ortsvorsteher Klaus Romeis für „durchaus gelungen“. Er gehörte gestern mit zu den Ersten, die sich im Rahmen des „Volksfestes“ einen Eindruck von dem neuen Einkaufszentrum verschafften: „Ich denke, das ist durchaus eine Bereicherung für unseren Stadtteil.“ Froh ist Romeis, dass mit der neuen Rund-Buslinie 13 durch Steinheim „nicht nur das Rondo“ gut an den ÖPNV angeschlossen sein wird. Mit einem großen Feuerwerk endete das Fest gestern abend. Ab heute wollen die Einzelhändler im Rondo für Knalleffekte sorgen. (did)