Reiz des Neuen lockt ins Rondo

Mit einem großen Feuerwerk über dem Rondo endete am Dienstagabend das „Volksfest“ anlässlich der Eröffnung des neuen Nahversorgungszentrums an der Otto-Hahn-Straße.

Steinheim - Die ersten Kundinnen und Kunden konnten es gestern kaum abwarten, dass pünktlich um 7 Uhr in der Frühe die Geschäfte im neuen Steinheimer Nahversorgungszentrum Rondo ihre Pforten öffneten. Offenbar lockte der Reiz des Neuen.

Und davon gibt es im Rondo gleich eine ganze Menge. Etwa das neue Rewe-Center, das mit Abstand größte Geschäft in dem 9000 Quadratmeter Verkaufsfläche zählenden Einkaufszentrum. Oder der neue Aldi, der sich im Steinheimer Rondo in einem für den Discounter völlig ungewohnten Ladendesign präsentiert.

Neu ist auch die „Rondo“-Buslinie 13, die gestern ebenfalls in Betrieb genommen wurde. Nachdem es lange so aussah, als sollte das Nahversorgungszentrum aus Kostengründen nicht ans städtische Busnetz angeschlossen werden, wurde nun sogar eine eigene Buslinie eingerichtet, an deren Kosten sich der Investor zur Hälfte beteiligt. Zunächst bis Jahresende wird der deutlich erkennbare Midi-Bus der HSB-Linie 13 ab sofort montags bis freitags von 9 bis 15.30 Uhr und samstags bereits ab 8 Uhr in Steinheim unterwegs sein und auf seiner Rundtour 14 Haltestellen anfahren. Haltestellen sind: Dietzenseestraße - Vogesenstraße - Friedhof Süd - Eppsteinstraße - Odenwaldstraße - Feuerwehr Steinheim - Doorner Straße - Jürgen-Sticher-Platz - Fritz-Erler-Straße - Karl-Brodrück-Straße - Berliner Straße - Pfaffenbrunnenstraße - Otto-Hahn-Straße - Maybachstraße - Amerikafeld/Rondo. Es hängt von dessen Nutzung ab, ob das Linienangebot über das Jahresende hinaus bestehen bleibt.

Am Vorabend der Rondo-Eröffnung setzte ein großes Feuerwerk den Schlusspunkt eines gut besuchten Volksfestes mit Blasmusik, Tanzvorführungen und der symbolischen Schlüsselübergabe an Oberbürgermeister Claus Kaminsky. Bis Samstag werden die 15 Geschäfte und Gastronomiebetriebe des Steinheimer Rondo Kundinnen und Kunden mit besonderen Eröffnungsangeboten und Aktionen locken. (did)