„Rondo on Ice“ geht in die zweite Runde

Eislaufen am Einkaufszentrum

+ © Iding Rondo on Ice © Iding

Hanau - Nach der überaus erfolgreichen Premiere im Vorjahr mit rund 10.000 Besuchern geht „Rondo on Ice“ in die zweite Runde. Gestern Abend wurde die Eislauffläche auf dem kleinen Teich inmitten des Steinheimer Einkaufszentrums an der Otto-Hahn-Straße eröffnet.