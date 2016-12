„Rondo“ mit Riesen-Reiskorn

Groß-Restaurant am Einkaufszentrum

+ © Hackendahl Lebensmittel- und Fachmärkte werden im kommende Frühjahr auf rund 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche im Einkaufszentrum „Rondo“ in Steinheim einziehen. © Hackendahl

Steinheim - Das künftige Einkaufszentrum „Rondo“ auf dem ehemaligen Möbel-Erbe-Gelände in Steinheim wächst. Weite Teile der markanten Dachkonstruktion sind mittlerweile montiert. Riesige Holzelemente wurden dafür angeliefert. Von Christian Spindler

+ Für das große China-Restaurant am Gailingsweg laufen die ersten Bauarbeiten. © Hackendahl Unzählige Rundstützen künden von der geschwungenen Form des architektonisch außergewöhnlichen Baus. Auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Ecke Otto-Hahn-Straße/Gailingsweg haben mittlerweile Arbeiten begonnen. Dort werden die Bodenflächen für das zum „Rondo“ gehörende Restaurant sowie eine Tankstelle vorbereitet, so Thorsten Kaunzer von Ballcom auf Anfrage. Die Agentur ist für die Schoofs Immobilien GmbH (Neu-Isenburg) tätig, den Investor des Großprojekts „Rondo“ auf dem 37.500 Quadratmeter großen Areal. Das Restaurant wird chinesische und mongolische Spezialitäten anbieten, so Mohamed Younis, Geschäftsführer der Schoofs Immobilien GmbH. Betreiber des China-Restaurants, das immerhin 300 Plätze bieten wird, ist ein Gastronom aus Wiesbaden. Neben den Asia-Lokalen am Kinzigbogen und an der Auheimer Straße bekommt Hanau damit eine drittes China-Restaurant dieser Größe mit Buffet und Show-Cooking-Bereich. Für die Außenbewirtschaftung ist eine überdachte Terrasse geplant.

Neben dem Lokal wird es eine Avia-Automatentankstelle mit Selbstbedienung geben. Bekanntlich fällt mit dem Umzug des Steinheimer Rewe-Centers von der Karl-Kirstein-Straße ins „Rondo“ auch die jetzige Tankstelle weg. Sie wird nun neben dem Restaurant angesiedelt. Auch diese Gebäude sollen die Architektur des „Rondo“ aufnehmen. „Mit einem geschwungenen Tankstellendach setzen wir die Formensprache der Rondo-Arkaden fort“, so Architekt Markus Rathke. Auch dem 60 Meter langen Gebäude des Restaurants hat er eine Ellipsen-Form gegeben. „Es erinnert an ein Reiskorn“, sagt er.

Neben dem Rewe-Markt gehört der Discounter Aldi zu den größten Mietern im „Rondo“; er verlagert ebenfalls seinen jetzigen Sitz, der sich nur wenige Meter vom neuen Einkaufszentrum entfernt befindet, ins „Rondo“. Zum Einkaufszentrum werden zudem unter anderem ein Drogerie-, ein Schuh- und ein Textilmarkt gehören, ferner eine Apotheke, ein Optiker und eine Sparkassen-Servicestelle. Die 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche des „Rondo“ sind fast komplett vermietet, heißt es.

Die Läden und Märkte sind in Ellipsenform gruppiert. In der Mitte des Geländes stehen 330 Parkplätze zur Verfügung. Gestalterisches Herzstück wird ein kleiner künstlicher See. Auch dort wird es eine Gastronomie geben, die der Betreiber des Cafés Rösthof im Forum Hanau übernehmen wird. An dem See sollen auch Veranstaltungen und Events stattfinden. Das „Rondo“ nebst China-Restaurant soll zum Frühjahr 2017 fertig sein und nach aktuellem Stand noch „vor dem Sommer eröffnet“ werden.

Nach dem Umzug von Rewe werden am jetzigen Standort an der Karl-Kirstein-Straße Wohnhäuser gebaut. Hier ist die Schoofs GmbH ebenfalls engagiert; sie hat mit einem Frankfurter Unternehmen eine Projektgesellschaft gegründet und will, wie berichtet, nach dem Abriss der Rewe-Gebäude dort Wohnungen sowie Reihen- und Doppelhäuser bauen.