Schlosshof-Bühne mit Fenster?

Nach dem Abriss des Holzverschlags am Steinheimer Schloss nimmt Burkhard Huwe, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins und Ortsbeiratsmitglied, das für die Bühne geplante Areal in Augenschein.

Steinheim - Der wenig ansehnliche Holzschuppen am Steinheimer Schloss ist abgerissen worden: Vorarbeiten für den Bau einer seit Langem geforderten Bühne. Dabei trat auch Unverhofftes zutage. Von Christian Spindler

Die feste Konzertbühne indes wird nicht so schnell kommen, wie manche im Stadtteil erhofft haben. Dieses Jahr wird es damit nichts. Dem jetzigen Abriss des Schuppens war Ende vorigen Jahres eine längere Diskussion im Steinheimer Ortsbeirat vorausgegangen. Ein Problem: In dem Verschlag war Material fürs Bundesäppelwoifest eingelagert. Das wurde mittlerweile herausgeräumt, der Schuppen nun abgebrochen. Der Abriss brachte unter anderem eine Bodenplatte zutage. Sie soll für die eigentliche Bühne genutzt werden, teilt der städtische Eigenbetrieb Immobilen und Baumanagement (IBM) auf Anfrage mit. „Daher kann es sein, dass die Bühne noch zu drehen ist.“

Bei einer Ortsbeiratssitzung im November hatte IBM einen ersten Entwurf für die Bühne vorgestellt, die für die Schlosshofkonzerte der Interessengemeinschaft Steinheimer Vereine und Verbände (IgSV), aber auch beim Weihnachtsmarkt und beim Bundesäppelwoifest genutzt werden soll. Die Bühne soll, wie berichtet, von einem elektrisch einrollbaren Dachsegel überspannt werden. Außerdem ist ein Abstellraum vorgesehen, in dem die IgSV die Konzert-Bestuhlung und Kühlschränke lagern will. Die eigentliche Bühne ist mit gut 50 Quadratmetern in etwa so groß geplant wie die jetzige transportable Schlosshof-Bühne, die ersetzt werden soll.

Nachdem der Holzverschlag abgerissen und auch der Bewuchs auf dem Areal neben dem Sandstein-Portal des Schlosses entfernt wurde, stellte sich heraus, dass der Zustand der historischen Mauer gut ist, so IBM-Chefin Hiltrud Herbst. Und jetzt ist vieles zu sehen, was vorher nicht ins Auge fiel: zum Beispiel frühere Fenster, die später zugemauert wurden. Sie könnten im Zuge des Bühnenbaus „aus atmosphärischen Gründen“ wieder geöffnet werden.

Was die Bühne kosten soll, die seit mehr als zehn Jahren von Vereinen und Ortsbeirat gefordert wird, steht noch nicht fest. Kostenschätzungen sind laut IBM gerade erst angelaufen. Der Schuppen-Abriss wurde aus vorhandenen Mitteln von IBM finanziert. Bisher sind sonst nur Planungskosten bereitgestellt worden. „Die Bühne selbst ist erst über den nächsten Haushalt zu finanzieren“, teilt IBM mit. Will heißen: Dieses Jahr wird es mit der Realisierung nichts mehr.