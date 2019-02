Schlossplatz-Umbau: Finale mit drei Bewerbern

So stellt sich der Verein Stadtbild den künftigen Schlossplatz vor. Rechts das historische Kanzleigebäude, in der Mitte eine neue Häuserzeile, die sich am historischen Vorbild orientiert.

Hanau – Wie werden der Schlossplatz und der angrenzende Fronhof künftig aussehen? Wie wird das historische Kanzleigebäude genutzt? Diese Fragen sollen nach jahrelanger Diskussion vor der parlamentarischen Sommerpause beantwortet werden. Von Christian Spindler

Dann wird entschieden, wie der letzte der fünf innerstädtischen Plätze in Hanau umgebaut wird. Derzeit läuft noch ein vom Stadtparlament im vorigen Jahr auf den Weg gebrachtes sogenanntes Konzeptvergabeverfahren, bei dem Investoren ihre Planungen für Neubauten und Nutzung vorstellen können. Rund ein halbes Dutzend Investoren hatte Konzepte eingereicht. Drei sind in der Endrunde noch dabei, sagt Stadtentwickler Martin Bieberle auf Anfrage unserer Zeitung.

Bis 28. Februar wurde die ursprünglich bis November dauernde Bewerbungsfrist verlängert und den Investoren noch Zeit eingeräumt, um von der Stadt angeforderte Unterlagen und Pläne nachzuliefern. Alle drei Konzepte in der Finalrunde seien „sehr interessant und diskussionswürdig“, sagt Martin Bieberle. Und sie sollen sich hinsichtlich des Neubau-Stils und der Nutzung durchaus unterscheiden.

Wie berichtet, hatten die städtische Baugesellschaft und die Hanauer Terramag GmbH öffentlich gemacht, dass sie mit einem gemeinsamen Konzept antreten. Der Entwurf stammt vom Frankfurter Architekten Stefan Forster, der in Hanau unter anderem den Neubau des Ostkarrees an der Französsichen Allee entworfen hat. Während Terramag, ein in Hanau ansässiger und überregional tätiger Baugebietsentwickler, der seinen Firmensitz an den Schlossplatz verlagern will, als Ideengeber bei dem Kooperationsentwurf gilt, will die städtische Baugesellschaft den größten Teil der Abwicklung schultern.

Zu dem Ensemble sollen neben Büros und Wohnungen auch ein Bistro bzw. Café gehören sowie weiterhin ein Club, den ein Hanauer Gastronom seit geraumer Zeit im Kanzleigebäude betreibt. Außerdem ist neben Räumen für kulturelle Nutzung auch von einem Programmkino die Rede. Der künftige Neubau an Stelle des Hauses des Handwerks wird ein gutes Stück in den Schlossplatz hineinragen. Der Platz war vor der Kriegszerstörung Hanaus wesentlich kleiner. Wo heute Autos parken, befand sich eine weitere Häuserzeile zwischen der damaligen Erbsen- und Fronhofgasse.

Während der für den Baugesellschaft/Terramag-Entwurf verpflichtete Architekt Forster eher als Gegner einer historisierenden Neubebauung gilt, hat sich der Ortsverband Hanau des Vereins Stadtbild Deutschland e.V. just dafür ausgesprochen und möchte neben den Neubauten am Schlossplatz am liebsten auch angrenzende Straßen und Fassaden mit „regionaltypischen Elementen“ der historischen Bebauung gestaltet sehen. Mit mehreren Broschüren und Veröffentlichungen wirbt der Stadtbild-Ortsverband für seine Gestaltungsvorschläge. „Die wurden von einem Investor aufgegriffen“, sagt Reinhard Hühn. Der Hanauer Steuerberater Hühn ist engagierter Protagonist einer Altstadt-Gestaltung, die sich am historischen Vorbild orientiert. Die Neubauten am Schlossplatz sollten zumindest „im Gesamteindruck der früheren Altstadtbebauung ähneln“, hatte Hühn bereits in der Vergangenheit gefordert. Ein Investor aus der Region will die Entwürfe nun offenbar umsetzen.

Über den dritten verbliebenen Investor im Verfahren ist öffentlich noch nichts bekannt. Laut Stadtentwickler Bieberle sollen die drei Konzepte beim Bürgerwochenende vom 29. bis 31. März im Congress Park Hanau präsentiert werden. Die dreitägige Veranstaltung ist der Auftakt zum langfristig angelegten Diskussionsprozess „Zukunft Hanau – mach mich großartig!“. Über die drei Entwürfe für den Schlossplatz wird zudem in den parlamentarischen Gremien beraten. Bis zur Sommerpause sollen die Stadtverordneten entscheiden, welches Konzept umgesetzt wird.

Über die Gestaltung des Schlossplatzes wird seit vielen Jahren in Hanau diskutiert. Im Gespräch waren unter anderem der Bau eines Brüder-Grimm-Museums, aber auch der Umzug der städtischen Volkshochschule ins Kanzleigebäude sowie der Bau eines Hotels.

