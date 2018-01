Schon wieder Messerattacke in Hanau

Hanau - In Hanau kommt es gestern Abend zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern einer Familie. Schließlich zückt der Jüngere ein Messer und verletzt einen 36-Jährigen schwer.

Es ist gegen 21.20 Uhr gestern Abend in der Auheimer Straße in Hanau als zwei Männer aneinander geraten. Wie die Polizei berichtet, wird dabei ein 36-Jähriger schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und den Beamten soll ein 35 Jahre alter Familienangehöriger das Opfer zunächst mit dem Auto anfahren. Dadurch kommt der 36-Jährige zu Fall. Sein Kontrahent geht daraufhin auch mit einem Messer auf den Hanauer los. Er sticht ihn in den Bauch und verletzt ihn dadurch schwer. Anschließend fährt der mutmaßliche Angreifer einfach weg.

Die Beamten fahnden sofort nach dem 35-Jährigen. In Maintal-Dörnigheim kann ihn schließlich eine Polizeistreife stoppen und festnehmen. Der Schwerverletzte kommt dagegen sofort in eine Klinik - hier wird er operiert, sein Zustand kann stabilisiert werden. Auch der Geflüchtete wird laut Polizei bei der Tat wohl leicht verletzt, er wird ebenfalls ein einem Krankenhaus behandelt.

Die Hintergründe des Vorfalls sind bisher noch unklar. Die Polizei ermittelt diesbezüglich. Die Staatsanwaltschaft prüft außerdem, ob sie einen Antrag auf Haftbefehl stellt.

In den vergangenen Tagen hatte es bereits mehrfach Angriffe mit Messern gegeben. Am Mittwoch (3. Januar) wird ein 35 Jahre alter Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Er war im Bereich einer Sackgasse angegriffen worden. Am Freitag (5. Januar) griff dann ein 49 Jahre alter Mann seine 46-jährige Ehefrau an und verletzte sie ebenfalls lebensgefährlich mit einem Messer. (jo)

