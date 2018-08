Angst vor dem Schwimmen unter Brücken

Main-Kinzig-Kreis - Rund 50 Jahre lang galt der Fischotter in Hessen als ausgestorben. Doch diese Bewertung der „Roten Liste“ gehört der Vergangenheit an. Nach Biber, Luchs und Sumpfschildkröte hat Hessen seit einigen Jahren einen weiteren Rückkehrer. Von Christian Spindler

Nun meldet auch die in Rodenbach ansässige Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung Otter im Main-Kinzig-Kreis und setzt sich für dessen Lebensräume ein. Der Fischotter ist eine der Säugetierarten in Europa, die sehr stark gefährdet ist. Bundesweit ist er sogar „vom Aussterben bedroht“. Daher soll ihm in den kommenden Jahren die Rückkehr an die Kinzig „aus eigener Kraft“ erleichtert werden. Dazu kooperiert die Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung (GNA) seit Anfang des Jahres 2018 mit der renommierten Heinz-Sielmann-Stiftung, die das Vorhaben im Main-Kinzig-Kreis in den nächsten zwei Jahren unterstützen wird.

Der Körperbau des Fischotters ist unverwechselbar. Durchschnittlich 110 bis 130 Zentimeter lang, wiegt er sieben bis zehn Kilogramm. Kennzeichnend sind eine stromlinienförmige Gestalt, ein langer Schwanz und Schwimmhäute zwischen den Zehen. Als Lebensraum beanspruchen Fischotter naturnahe, strukturreiche Fließgewässer mit dichter Ufervegetation, die im Winter lange eisfrei sind. Die Baue finden sich - über dem Wasserspiegel liegend - an schwer zugänglichen, überhängenden und stark verwurzelten Uferbereichen, die es an der hessischen Kinzig gibt. Nahrungstiere sind Fische, Amphibien, Krebse, Kleinsäuger, Insekten und Weichtiere wie Muscheln und Schnecken. Fischotter können bis zu 15 Jahre alt werden.

Bereits 2011 wurde die Eignung des östlichen Main-Kinzig-Kreises als potenzieller Fischotter-Lebensraum geprüft, mit dem Ergebnis, dass der nordöstliche Teil aufgrund seiner dünnen Besiedlung und der großen verkehrsarmen und unzerschnittenen Gebiete sowie vieler Gewässer Potenzial als Otter-Lebensraum aufweise, berichtet die GNA.

2014 meldete das Hessische Umweltministerium Otter-Vorkommen an der Eder, im Vogelsbergkreis sowie im Spessart an der hessischen Landesgrenze im Main-Kinzig-Kreis. Letzteres können die ehrenamtlichen Mitarbeiter der GNA bestätigen. „Am Unterlauf der Kinzig fanden sich 2016 und 2017 bei Kartierungen eindeutige Trittsiegel der zweitgrößten heimischen Marderart“, berichtet der Rodenbacher Verein. Außerdem belege eine wissenschaftliche Studie, dass der Main-Kinzig-Kreis „einen wichtigen Knotenpunkt für Verbindungskorridore für isolierte, europäische Otterpopulationen darstellt“.

Um dem Fischotter die Wiederbesiedlung zu erleichtern, seien neben Maßnahmen zur Lebensraumentwicklung, wie sie die GNA seit Jahren durchführe, auch die Reduzierung der Gefahren durch den Straßenverkehr von entscheidender Bedeutung.

Vor allem die Fischotter-Rüden legen bei ihren Wanderungen große Strecken zurück. Sie besitzen aber eine natürliche Scheu, unter Brücken und Querbauwerken durch zu schwimmen oder zu waten. „Möglicherweise meiden sie die dunklen Wasserstellen wegen veränderter Strömungsbedingungen sowie Licht- und Akustikverhältnisse“, sagen die GNA-Experten. Wenn es unter einer Brücke keinen Uferstreifen gibt, über den die Otter die Brücke unterqueren können, gelangten die Tiere nicht selten auf die Straße, wo sie oft von Autos erfasst werden Der Straßenverkehr ist laut GNA „mit rund 75 Prozent die häufigste Todesursache bei Fischottern“.

Diese Gefahrenstellen möchte die GNA entlang der Kinzig verringern. Dazu sollen zwischen Wächtersbach und Hanau alle Brücken erfasst und beurteilt werden, ob der Fischotter sie gefahrlos passieren kann. Zusätzlich sollen alle relevanten Lebensräume wie beispielsweise Kiesbänke oder Schilfsäume dokumentieret werden. Das gilt auch für Fischotter-Spuren. Des Weiteren wollen die Experten Seen, Teiche oder Altarme in ihrer Funktion als potenziellen Lebensraum bzw. Nahrungs- und Wanderbiotope für den Fischotter bewerten.

„Eine Auswilderung des Fischotters im Main-Kinzig-Kreis ist aber nicht geplant“, betont die GNA-Vorsitzende Susanne Hufmann. „Obwohl in der Vergangenheit verschiedene Tierarten wie etwa der Biber mit Erfolg wieder angesiedelt wurden, ist eine Auswilderung des Fischotters in Fachkreisen umstritten, da seine Lebensraumansprüche an das jeweilige Fließgewässer nicht vollständig erfüllt werden können:“ Nicht zuletzt deshalb favorisiere die Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung „eine aktive Wiederbesiedlung durch die Tierart selbst“.

Für das Fischotter-Artenschutzprojekt bittet die GNA auch um Spenden. Weitere Informationen gibt es im Internet.