„Schwanennest II“ vor Baustart

So soll künftig das „Schwanennest II“ aussehen. Links das eigentliche Kinderhotel, das als Neubau entsteht. Daran anschließend die Altbauten der Pumpstation, die umgebaut werden und in denen unter anderem eine vielseitig nutzbare Veranstaltungsfläche geschaffen wird.

Hanau - Kindern und Jugendlichen mit Handicaps eine schöne Zeit bereiten und Eltern unterstützen – dafür steht das „Schwanennest“ in der Feuerbachstraße, das vom Behinderten-Werk Main-Kinzig (BWMK) im Frühjahr 2011 eröffnet wurde.

Die Nachfrage ist so hoch, dass auf dem Gelände der ehemaligen Pumpstation in Kesselstadt ab April ein neues „Kinderhotel“ mit insgesamt 24 Betreuungsplätzen gebaut wird. „Uns erreichen Anfragen aus ganz Hessen sowie aus weiteren Bundesländern“, beschreibt Martin Berg, Vorstandsvorsitzender des BWMK, die Lage. Besonders in Ferienzeiten sei das Angebot schon lange im Voraus ausgebucht. Deshalb sei er sehr froh über die bevorstehende Erweiterung des „Schwanennests“.

Investor Ernst Hain wird das Projekt zusammen mit seiner Tochter Sabine Mahns und ihrem Ehemann Dirk unterstützen und vorantreiben. Gelände und die Gebäude der ehemaligen Pumpstation wurden bereits der Stadt Hanau abgekauft (wir berichteten), der Bauantrag ist eingereicht und mit dem Baubeginn wird Anfang April gerechnet“, so Berg. Das Sozialunternehmen werde die neu entstehenden Räumlichkeiten sowie die umgebaute Pumpstation dann langfristig mieten. Der Einzug sei für das erste Quartal 2018 vorgesehen.

Links von dem derzeit bestehenden Gebäudetrakt ist ein Neubau mit 1100 Quadratmetern auf drei Ebenen geplant. Eine Fassade aus gekreuzten Streben soll optisch die Assoziation mit einem Nest erwecken. „Wir freuen uns, dass wir mit dem Projekt einen weiteren Beitrag dazu leisten können, Familien bei ihren oft herausfordernden Betreuungsaufgaben zu unterstützen“, so Berg. Das Angebot könne tage- oder wochenweise genutzt werden. Die Erfahrungen aus dem bestehenden Schwanennest flössen in das Betreuungskonzept ein. „Die jungen Leute sollen sich im Schwanennest wohlfühlen und eine schöne Zeit erleben“, erklärt Annette Leske, die Leiterin des Hauses.

Dazu gehöre auch eine „Schnuppermöglichkeit“, damit die potentiellen Gäste ausprobieren können, wie ihnen der Aufenthalt gefällt. „Bei der Gestaltung des Alltags und der Freizeit richten wir uns nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen“, so Leske. Ausflüge und vielfältige Aktivitäten wie Basteln, Kochen, Backen oder Bewegung im Freien werden ebenso ermöglicht wie der Schulbesuch außerhalb der Ferienzeiten. „Auch junge Menschen mit sehr intensivem Unterstützungsbedarf sind bei uns in guten Händen.“

Die ehemalige Pumpstation bringt eine Vielfalt neuer Möglichkeiten: Den Plänen zufolge soll dort Raum für Sport, Spiel und Veranstaltungen geschaffen werden – sowohl für die Gäste des „Schwanennests“ als auch für weitere Nutzergruppen. „Da auch verstärkt Plätze für Kinder mit und ohne Behinderung gebraucht werden, die in ihrem sozialen Umfeld gefährdet sind und in Obhut genommen werden müssen, soll das bisherige ,Schwanennest’ in der Feuerbachstraße künftig dafür Raum bieten“, kündigt Leske an.

Auch die Stiftung Behinderten-Werk wird sich weiterhin für das „Schwanennest“ engagieren. Nach wie vor sei das Projekt auf Spenden angewiesen. Da Mobiliar, Hilfsmittel und Spielmaterial im „Schwanennest“ in vielen Fällen besonderen Anforderungen entsprechen müssen, sei die Anschaffung sehr teuer, so der Vorstand der Stiftung. Allein die Einrichtung eines Entspannungsraums koste mehrere 10.000 Euro. „Wir sind daher dankbar für jede Spende, die wir an das ,Schwanennest’ weiterreichen können“, unterstreicht der Stiftungsvorstand.