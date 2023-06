Schwere Verletzung während Bombenentschärfung in Hanau wirft Fragen auf

Von: Christian Spindler

Mehrere Altenheime mussten nach dem Bombenfund evakuiert werden. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Nach einem Bombenfund in Hanau mussten im März auch Altenheime evakuiert werden. Dabei erlitt eine 97 Jahre alte Frau eine schwere Beinverletzung. Ihr Sohn wollte wissen, wie es dazu kam. Vergeblich, wie er sagt. Der Vorfall wirft noch immer Fragen auf.

Hanau – Die Ungewissheit ist nagend. Und das seit Monaten. Die Ungewissheit, wie und warum die eigene Mutter eine schwere Verletzung erlitten hat. Norbert K. versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Doch es seien viele Fragen offen. Es werde gemauert, sagt er: von Pflegekräften, von der Heimleitung. Dabei soll es Augenzeugen geben. „Ich will doch nur wissen, was passiert ist“, so K.

Rückblende: Das tragische Geschehen ereignete sich am 12. März. In der Nordweststadt in Hanau war eine 500-Kilo-Weltkriegsbombe gefunden worden. Es war der zweite Bombenfund in der Brüder-Grimm-Stadt binnen weniger Tage. Weite Teile der Stadt mussten vor der Entschärfung geräumt werden. Betroffen: 17 000 Menschen. Auch mehrere Altenheime wurden evakuiert, darunter das Gustav-Adolf-Haus der Martin-Luther-Stiftung. Dort lebt K.s Mutter, 97. Körperlich trotz Rollator recht gut mobil, geistig für ihr betagtes Alter recht fit. Das sagt zumindest der Sohn über sie.

Evakuierung war belastend für die Senioren

Die 97-Jährige wird wegen der Bombenentschärfung mit vielen anderen in die ehemalige Underwood-Kaserne in Großauheim gebracht. So unabdingbar die Evakuierung ist, so belastend ist sie für die alten Menschen.

Nach erfolgreicher Entschärfung werden die Evakuierten am frühen Abend zurückverlegt. Nicht so Lilli E., die Mutter von K. Am Abend erhält K., der mit seiner Frau in Hainburg lebt, einen Anruf von der Main-Kinzig-Klinik Gelnhausen. Dort wurde die Mutter mit einer schweren Beinverletzung eingeliefert.

Woher rührt die klaffende und tiefe Wunde am Unterschenkel?

Von einer „großen klaffenden und sehr tief reichenden Wunde am Unterschenkel“ ist im Behandlungsbericht die Rede, der unserer Redaktion vorliegt. Es gibt ein erschütterndes Foto, das zeigt, wie handflächengroße Gewebeteile vom Unterschenkel abstehen. Es sieht aus wie herausgerissen.

Doch wie kam es zu der schweren Verletzung? Die Spurensuche ist schwierig. Im Behandlungsbericht steht, bei der Aufnahme sei erklärt worden, Frau E. sei mit dem „Bein am Bettgitter hängen geblieben.“ Mit Blick auf Fotos aus der Underwood-Kaserne sagt Sohn K.: „Das kann ich nicht glauben.“

Nachdem die klaffende große Wunde aufwendig mit Hautkleber und Strips behandelt und verbunden wurde und die 97-Jährige hoch dosierte Schmerzmittel bekommen hat, wird sie in die Martin-Luther-Stiftung nach Hanau zurückverlegt. Am nächsten Tag besucht K. seine Mutter dort. „Sie war aber nicht ansprechbar.“ Das sollte fast durchweg so bleiben.

Die Wunde wurde in der Folge regelmäßig von einer externen Spezialistin versorgt. In deren Bericht steht an einer Stelle, die Erstbegutachtung der schweren Verletzung sei „auf Wunsch der Pflegeeinrichtung nach einem Sturz“ erfolgt. Hinter dem Wort Sturz steht ein Fragezeichen.

Norbert K. kann lange und ausgiebig darüber sprechen, dass er bei seinem Bemühen, Informationen über das Geschen in Underwood zu bekommen, immer wieder abgeblockt worden sei. „Alle haben gemauert.“ Man sei ihm und seiner Frau regelrecht aus dem Weg gegangen.

Seniorenheim schließt Fremdeinwirkung bei Verletzung aus

K. schreibt Briefe, darunter an den Magistrat, an Hanaus Oberbürgermeister. Manches darin ist überzogen, das räumt K. im Gespräch ein. „Ich wollte wachrütteln, die hinter dem Ofen hervorlocken, um zu erfahren, was passiert ist.“ Es habe zwar ein Gespräch gegeben. Die Auskünfte? „Das war nichtssagend“, so K. „Die Herkunft der Wunde bleibt unklar.“

16 Tage nach der Evakuierung stirbt Lilli E. Im Dezember wäre sie 98 geworden. Ein hohes Alter. Dass die Evakuierung, ganz unabhängig von der Verletzung, für sie enorm belastend war, steht außer Frage. Zuletzt soll sie geäußert haben, dass sie sterben wolle.

Norbert K. sagt, es gehe ihm nicht um Schuldzuweisungen. Aber auch Monate nach den Geschehnissen will er wissen, wie sich alles zugetragen hat. „Ich habe das Gefühl, das bin ich meiner Mutter schuldig.“

Die Martin-Luther-Stiftung schreibt in der Beantwortung einer umfangreichen Anfrage unserer Zeitung, wie es denn zu der Verletzung gekommen sei, unter anderem: „Eine Fremdeinwirkung können wir ausschließen.“ Das wird auch auf Nachfragen mehrfach betont. Zum Gesundheitszustand von Lilli E. vor und nach der schweren Verletzung äußert man sich nicht – mit Verweis auf Datenschutz. Im Übrigen sei die Luther-Stiftung ihrer „Informations- und Dokumentationspflicht vollumfänglich nachgekommen“. Es habe nach dem Vorfall und in den Tagen und Wochen danach Telefonate und Gespräche mit der Familie gegeben. Zudem sei alles „in einer Bewohnerakte dokumentiert, inklusive eines sogenannten Sturzprotokolls“. Das sei für die Angehörigen einsehbar.

Was hat die Helferin in der Underwood-Kaserne gesehen?

Das alles habe keine hinreichenden Antworten geliefert, wie es zu der Verletzung gekommen ist, sagt Norbert K. Ist seine Mutter aus dem Bett gefallen? Ist sie über etwas gestolpert? Hat sie sich in Unruhe das Bein schwer am Bett aufgescheuert? Oder gab es doch eine ganz andere Einwirkung? Mediziner, mit denen unsere Zeitung gesprochen hat, erklären, dass bei hochbetagten Menschen solche schweren Verletzungen auch bei vergleichsweise geringer Einwirkung die Folge sein können. Und doch sind Fragen offen in dem tragischen Fall. Die Martin-Luther-Stiftung schreibt in ihrer Stellungnahme auch, dass „eine unserer Helferinnen das Geschehen direkt beobachtet hat“. Was denn die Helferin gesehen habe, darauf antwortet die Stiftung auch auf Nachfrage nicht.

