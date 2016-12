Sechs Jahre für Baseballschläger-Angriff?

Hanau - Im Prozess um den brutalen Baseballschläger-Angriff von Steinheim hat die Staatsanwaltschaft gestern die Anklage wegen versuchten Totschlags fallen lassen. Sie plädiert gleichwohl dafür, dass der mehrfach vorbestrafter Steinheimer (23), der am 20. Dezember 2015 an der Uferstraße einen 42-Jährigen mit einem Baseballschläger brutal zugerichtet haben soll, sechs Jahre hinter Gitter muss - wegen gefährlicher Körperverletzung.

Sein mitangeklagter 20 Jahre alter Bruder sei der Mittäterschaft schuldig. Für ihn fordert der Staatsanwalt eine dreijährige Jugendstrafe. Wie berichtet, müssen sich die beiden Brüder vor der 2. Großen Strafkammer am Landgericht verantworten. Der ältere soll vor einem Jahr möglicherweise als Racheakt nach einem Streit wegen eines Hundes den Steinheimer mit einem Baseballschläger schwerste Kopfverletzungen zugefügt haben. Der jüngere Bruder soll den Baseballschläger zum Tatort gebracht haben. Das Opfer lag lange Zeit im Koma und überlebte nur knapp. Im Bemühen, den Tathergang aufzuklären, hatte sich während der Verhandlung zunächst ein mitunter unklares Bild geboten, auch nach der Aussage des Opfers. Der offenbar psychisch kranke 42-Jährige war offenbar nicht nur am Tatabend stark alkoholisiert, laut Zeugen habe er immer wieder zu Aggressionen geneigt und sei als Hundehasser bekannt. Der Verteidiger des 23-Jährigen hatte ein nervenfachärztliches Gutachten über das Opfer beantragt, weil er dessen Wahrnehmungs- und Erinnerungsfähigkeit wegen der Erkrankung, des Alkoholkonsums und der schweren Verletzungen anzweifelt. Der Gutachter erläuterte gestern, er halte es indes für möglich, dass sich der 42-Jährige an Tat und Täter erinnere.