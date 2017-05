Flotte Flitzer sind der Renner

Steinheim - Das 11. Hanauer Seifenkistenrennen des Familiennetzwerks machte am Samstag und Sonntag in der Herrmann-Ehlers-Straße seinem Ruf als größte Veranstaltung dieser Art in Deutschland wieder alle Ehre. Von Dieter Kögel

Über 150 Seifenkistenpiloten aus ganz Deutschland waren am Start und kämpften auf der rund 350 Meter langen Rennstrecke um Punkte und Trophäen. Auch die Besucherzahlen vom Vorjahr konnten noch einmal getoppt werden. Das hatte am Freitag noch ganz anders ausgesehen, als die Crew des Familiennetzwerks Hanau an der abgesperrten Rennstrecke die Logistik für die Großveranstaltung einrichtete und im Dauerregen aufbaute. „Da sind wir mehr als einmal vollkommen durchnässt gewesen“, so Cheforganisator Harald Körner. Und die sensible Elektronik für die genaue Zeitmessung konnte auch erst am Samstag bei Trockenheit installiert werden. Aber alles war letztlich im Zeitplan, und die Kisten konnten am Samstag nach der technischen Prüfung pünktlich auf die Strecke gehen.

+ Früh übt sich, was später einmal ein großer Seifenkistenpilot werden will. © Kögel Die schnellsten Kisten absolvierten den Kurs in etwas mehr als 30 Sekunden. Zeit wurde zuweilen liegengelassen am Kreisel an der Kreuzung zum Gailingsweg. Die „Schikane“ verlangte etwas Fahrgeschick. Das Hindernis war in einem Winkel anzufahren, der möglichst wenig Lenkbewegungen erfordern sollte, um die volle Geschwindigkeit auf die Zielgerade mitzunehmen. Für Kenner der Strecke bereits eine Routine, für Fahrerneulinge, von denen es auch einige gab, eine noch eher ungewohnte Herausforderung, mit der es fertig zu werden galt.

Mit einem laut vernehmbaren „Klack“ lösten sich die Sperren am Start der vier Meter hohen Rampe, die den Seifenkisten den nötigen Anfangsschwung mitgaben. Nase an Nase rollten die kleinen Renner polternd auf den Asphalt, vielfach regionale Seifenkistenpiloten, aber auch die Gäste von der „Power Crew Berlin“, den „Mosel Flitzern“, dem Seifenkistenverband Baden-Württemberg und vielen anderen, die in Hanau um ihre Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften fuhren.

Zwischen den standardisierten und für den bundesweiten Wettbewerb zugelassenen Junior- und Seniorkisten auch immer wieder Modelle der „Freien Klasse“. Fantasievolle Eigenbauten, die immer wieder die Blicke auf sich zogen. Allen voran das Feuerwehrfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Steinheim, Blaulicht für den Einsatz auf der Strecke inklusive. „Das haben unsere Betreuer gebaut“, sagt der junge Fahrer, der wenig später das gute Stück unbeschadet ins Ziel bringt. Dennoch fällt auf, dass die Bausätze im Fahrzeugfeld bei Weitem überwiegen und die Zahl der fantasievollen Eigenkonstruktionen abgenommen hat.

„Es fehlt heutzutage einfach an Schraubern und Bastlern“, so Harald Körners Erklärung für den sichtbaren Trend. Aber immerhin, es gibt sie noch, die Bastler, und die setzen nach wie vor optische Akzente beim Seifenkistenrennen, das sich auch in diesem Jahr wieder als Straßenfest für die ganze Familie präsentierte. Der „Sports und Fun Park“ mit seinen etwa 20 Spielstationen, er war am frühen Mittag schon stark bevölkert. Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele wirkten wie ein Magnet auf die ganz jungen Veranstaltungsbesucher. Und auf der Wiese war noch genug Platz für die Eltern, die zum Teil dort die Picknickdecken ausbreiteten.

Wenige Meter vom Sportpark entfernt dampfte es aus den rollenden Küchen der Food-Trucks appetitlich und aromatisch über das Gelände. Insgesamt 18 Trucks und Stände sorgten für die Verpflegung und trafen mit ihrer Vielfalt so ziemlich jede Geschmacksrichtung.

Entlang der Rennstrecke hat sich mittlerweile auch ein kleiner Markt etabliert. Nicht nur Neuwagen der Sponsoren gibt es zu bestaunen, auch Stände mit Schmuck oder mit italienischen Spezialitäten aus der Toskana machen den Rundweg um die Rennstrecke attraktiv. Und so lockte das umfangreiche Angebot nach Angaben der Veranstalter diesmal auch noch mehr Besucher als im Vorjahr, als rund 5 000 Besucher zum Seifenkistenrennen kamen. Besonders am Sonntagnachmittag herrschte bei strahlendem Sonnenschein Hochbetrieb an der Rennstrecke, den Food-Trucks und im „Sports und Fun Park“.