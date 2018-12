Seit Nikolaus verschwunden: Polizei sucht Jugendliche

Hanau/Main-Kinzig – Eine Jugendliche aus dem Main-Kinzig-Kreis ist spurlos verschwunden. Sie tauchte nicht mehr in der Schule in Hanau auf.

Deshalb bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Konkret handelt es sich um die 14 Jahre alte Veronika Suta. Sie ist seit dem 6. Dezember in einer Jugendhilfeeinrichtung in Bad Soden-Salmünster untergebracht und sollte am Nikolaustag eine Schule in Hanau besuchen. Hier ist sie allerdings nicht erschienen. Nach ersten Erkenntnissen soll sich die Vermisste im Raum Hanau aufhalten, wo sie von Mitschülern im Laufe der Woche bereits gesehen sein soll.

Veronika Suta ist 1,65 Meter groß, schlank und hat lange, schwarze, glatte Haare, die meist zum Zopf gebunden sind. Sie hat braune Augen und ist mit einer schwarzen Winterjacke und weißen Fila-Sportschuhen bekleidet. Wer weitere Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort von Veronika Suta geben kann, wird gebeten, die Kripo-Hotline 06181/100-123 anzurufen. (chw)