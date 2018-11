Sensationeller Fund: 5000 Jahre altes Grab entdeckt

Mittelbuchen - Einen sensationellen Fund machten Archäologen bei den Grabungen im Vorfeld der geplanten Baumaßnahmen im umstrittenen Neubaugebiet „Vor dem Lützelberg“. Sie stießen dieser Tage auf eine vermutlich 5000 Jahre alte Grabstelle. Die dort bestatteten Menschen lebten zur Zeit der sogenannten Glockenbecher-Kultur.

Dass mit hoch interessanten Funden bei den archäologischen Bodenuntersuchungen am Ortsrand von Mittelbuchen zu rechnen sei, ahnten die Archäologen bereits, bevor sie zu Werke gingen. Denn geophysikalische Messungen und bereits bekannte Oberflächenfunde machten es wahrscheinlich, dass bei den intensiveren Grabungen noch mehr zu Tage kommen würde. Doch was die Fachleute dann freilegten, erstaunte auch sie: Es wurden Gräber der späten Jungsteinzeit des 3. Jahrtausends vor Christus entdeckt. Zu dieser Zeit siedelten in Hessen die Kulturen der sogenannten Glockenbecherleute und Schnurkeramiker. Beide Kulturen wurden nach den von ihnen hergestellten Keramiken benannt, da nicht bekannt ist, wie jene Menschen sich damals selbst bezeichneten.

Zu den spektakulärsten Funden gehört ein Grab mit sechs Personen: Eine junge Frau und ein junger Mann, die eng umschlungen und scheinbar küssend bestattet wurden, eine Frau mit je einem Kleinkind auf der Brust und dem Rücken, sowie zwei weitere Personen. Alle diese Menschen wurden offensichtlich zeitgleich in einer gemeinsamen Grabgrube bestattet. Derzeit wird noch geprüft, ob genügend genetisches Material für eine DNA-Analyse geborgen werden kann, um festzustellen, ob alle Personen miteinander verwandt waren.

Die Grabungen vor dem Lützelberg werden von der Firma SPAU in Münzenberg unter der Leitung von Sascha Piffko durchgeführt. Die Firma ist auf die archäologische Betreuung bei Bauprojekten spezialisiert. Bei der Bergung der Gräber waren neben den Archäologen auch die Anthropologin Chiara Girotto und die Restauratorin Karina Länger beteiligt. Die Grabungsleitung liegt bei Thomas Hartmann. Alle drei sind Angestellte der Firma SPAU.

Wie ein Sprecher der Stadt Hanau gestern mitteilte, werden die archäologischen Untersuchungen im kommenden Jahr fortgesetzt. Durch die gute Abstimmung zwischen Denkmalschutzbehörden, dem Grabungsteam und der Bien-Ries AG als Bauträger seien Verzögerungen des Bauablaufs durch die archäologischen Funde nicht zu erwarten, hieß es gestern von Seiten der Stadt Hanau. Es bleibe somit dabei, dass voraussichtlich im November 2019 die ersten Eigentümer ihr neues Zuhause in Mittelbuchen beziehen werden können.

Sensationeller Fund bei Ausgrabungen in Erlensee Zur Fotostrecke

Sabine Küppers von der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Hanau stellte fest, dass die „außergewöhnlichen Funde eingehend untersucht werden müssen“. Dazu stehe die städtische Behörde in engem Kontakt mit hessenARCHÄOLOGIE, dem früheren Landesamt für Denkmalpflege. Die Stadt Hanau könne sich gut vorstellen, diese Funde künftig zu präsentieren. Entscheidungen müssten allerdings gemeinsam mit hessenARCHÄOLOGIE getroffen werden.

Martin Bieberle, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, ergänzt: „Mit der in Hanau ansässigen Bien-Ries AG haben wir während des ganzen Prozesses ein Unternehmen, das sich seiner Verantwortung für die Region absolut bewusst ist und sorgsam mit den Ressourcen umgeht.“ Die Entwicklung neuen Wohnraums und die Bewahrung historischer Funde gingen hier Hand in Hand. „Die aktuelle Ausgrabung ist ein weiterer Beleg dafür, in welch reicher Kulturregion wir leben,“ so Bieberle. (did)