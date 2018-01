Suche nach dem Prinzen

Sitzungspräsident Dominik Kugler an der Spitze des CV-Elferrats führte in der TSV-Halle durch ein fünfstündiges närrisches Spektakel, bei dem vor allem die jungen Tanzgruppen, die Vorträge von Bütten-Neulingen und die Show der „Crazy Ladies“ herausragten. Mit dem Einzug des Prinzenpaares Tanja II. und Jörg I., begleitet von Gardemädchen und dem CV-Elferrat, konnte die von der TGS Seligenstadt musikalisch untermalte kunterbunte Narrenschau starten. „Die Fastnacht war schon immer mein Ding“, schmunzelte Partymaus-Prinzessin Tanja von der Bühne und gab mit „ihrem Jörg“ den Startschuss zum fastnachtlichen Feuerwerk.

Vor allem die Bütten-Neulinge und die vielen CV-Tanzsportgruppen brillierten im ersten Teil der Sitzung. Jubel und die erste Zugabe gab es bereits beim furiosen „Hukatschaka-Auftritt“ der CV-Sternchen.

Der CV-Vorsitzende Sascha Feldes rührte dann als Koch närrische Zutaten an und der 18-jährige Neu-Protokoller Jan Leon Bisceglia nahm sich mit spitzer Zunge des Weltgeschehens um die „spinnerten Machthaber“ Trump, Erdogan und „Raketenmann“ Kim an. Er erntete ebenso viel Applaus wie der fetzige Modern-Dance der „Star Blaze“.

+ Rührte allerlei Humoristisches an: Küchenchef und CV-Vorsitzender Sascha Feldes. © Hackendahl

Jürgen Streck wurde von Stadtverordnetenvorsteherin Beate Funck mit dem Hanauer Stadtorden ausgezeichnet, ehe die „Glitzersterne“ mit ihrem spritzigen Gardetanz-Aufftritt ebenso beeindruckten wie auch die flotten „Sternschnuppen“. In tollen Outfits bewiesen die Mädels, ebenso wie nur wenig später die „Sterntaler“ und die Formation „Star Blaze“, dass der Klein-Auheimer Carneval-Verein tänzerisch über ganz besondere Klasse verfügt.

In Vorträgen attackierten „Hoppel und Moppel“ (alias Thomas Ladwig und Jürgen Streck) die Zwerchfelle und wurden von ihren „besseren Hälften“, den „B+C-Hörnchen“ (Birgit Bauer und Conny Baumann) nur Minuten später gekontert. Auch Pfarrer Olaf Schneider war in der Bütt zu erleben mit einem Vortrag als Müllmann.