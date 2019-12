Massive Sicherheitsvorkehrungen ermöglichen Demonstration in der Hanauer Innenstadt

Massive Sicherheitsvorkehrungen ermöglichen weitgehend friedliche Demonstration in der Hanauer Innenstadt

+ © Kögel, Dieter Ihre Solidarität mit Rojava in Nordsyrien bekundeten die Demonstrationsteilnehmer. Fotos: Kögel © Kögel, Dieter

Rund 200 Menschen haben am Samstag in der Hanauer Innenstadt gegen Angriffe und Einmarsch des türkischen Militärs in vorwiegend von Kurden besiedelte Gebiete in Nord- und Nordostsyrien demonstriert.