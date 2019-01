Miniatur-Dampfmaschinen „einfach unkaputtbar“

Wie Energie durch Dampf erzeugt wird erfahren Klein und Groß in der Ausstellung „Watt is en Dampfmaschin?“.

Großauheim – Ein wenig Geduld müssen die Besucher schon mitbringen. Schließlich gilt es, den Docht vorzubereiten, Spiritus einzufüllen und den Kessel einzuheizen. Dann aber dampft und zischt es, das Schwungrad dreht sich, setzt Säge und Hammer in Bewegung. Von Matthias Grünewald

Und man bekommt eine Antwort auf die Frage: „Watt is en Dampfmaschin?“ Denn darum dreht sich alles in der zur Zeit im Großauheimer Museum für Kunst und Industriegeschichte zu sehenden gleichnamigen Sonderausstellung. Doch diesmal sind es nicht die großen Dampfkessel auf dem Außengelände des Museums, die angefeuert werden, sondern kleine, historische Spielzeugmodelle aus Privatsammlungen stehen im Fokus.

Rund 200 Exponate haben drei Sammler für diese beeindruckende Schau zur Verfügung gestellt, die alles zeigt, was das Herz des Dampfmaschinenenthusiasten höher schlagen lässt. Und am Sonntagnachmittag konnten die besucher die Modelle sogar in Aktion erleben.

Entsprechend groß war der Andrang, als die kleinen technischen Wunderwerke zeigten, was sie alles können. Für den Sammler und Historiker Wolf Kaiser war die Vorführung seiner Exponate eine besonders schöne Aufgabe. „Jeder Junge und jedes Mädchen sollte auch heute noch eine Dampfmaschine zu Hause haben“, meint er. Denn an diesen Geräten lasse sich ganz wunderbar ein technisches Prinzip erklären und verstehen, das seine Gültigkeit bis heute nicht verloren habe: Die Erzeugung von Energie durch Dampf. Nichts anderes werde im Prinzip auch in den Atomkraftwerken gemacht. Vor allem aber könne man auch den Prozess von Energieerzeugung, die Verteilung über Transmissionsriemen bis hin zum Empfänger, den Maschinen, gut beobachten. Und so standen kleine und große Besucher fasziniert vor Dampfwalze, dampfbetriebener Schmiede oder einem liegenden Heißluftmotor mit Vorgelege.

Eine Anekdote erzählt, dass man dem Kinderbuchautor Tomi Ungerer, selbst ein passionierter Sammler von Dampfmaschinen, einst entgegen hielt, der Betrieb der Anlagen sei wegen der Verwendung von Spiritus für Kinder viel zu gefährlich, um sie damit alleine spielen zu lassen. Es sei ja gerade Sinn dieses Spielzeugs, dass Kinder gemeinsam mit ihren Vätern spielen, anstatt sie vor dem Fernseher zu parken, so die Antwort des Künstlers.

Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges waren deutsche Spielzeughersteller Weltmarktführer in Sachen Blechspielzeug und Dampfmaschinen, erläutert Wolf Kaiser die Historie. Auch seine Dampfmaschine mit den vielen Funktionen, von Schmied über Schuster bis zur dampfgetriebenen Säge, hat schon 120 Jahre auf dem Buckel, funktioniert aber noch einwandfrei. „Dampfmaschinen sind einfach unkaputtbar“, meint Kaiser, der selbst seit 40 Jahren sammelt. Allerdings waren Dampfmaschinen ein Spielzeug, das früher nur für die wohlhabende Oberschicht erschwinglich war.

Mit der Erfindung des Elektromotors war schließlich die Zeit der Dampfmaschinen abgelaufen. Werkzeuge konnten mit dem Ziel noch effizienter zu produzieren individuell mit einem Motor ausgestattet werden. Fortan waren die Maschinen nicht mehr an Transmissionsriemen gebunden und so flexible einsetzbar. Die Faszination für die Dampfmaschinen aber ist geblieben, bis heute.