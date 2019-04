Spektakulärer Hubschraubereinsatz im Kampf gegen Schädlinge

Sechsmal startete der Spezialhubschrauber, um den Eichenprozessionsspinner in der Alten Fasanerie in Klein-Auheim zu bekämpfen.

Ein Hubschraubereinsatz sorgte gestern Vormittag im Bereich des Klein-Auheimer Wildparks für Aufsehen. Der Parkplatz unterhalb des Haupteingangs wurde für drei Stunden zum Landeplatz umfunktioniert, der mit rot-weißem Flatterband abgesperrt war.

Klein-Auheim – Sechsmal startete der dunkelrote Hubschrauber Typ MD500 von dort aus. Sein Einsatzgebiet: Der 35 Hektar große Eichenwald im Wildpark. Der Auftrag: Das mit Wasser verdünnte Biozid-Sprühmittel Foray ES von der Luft aus auszubringen. Das Ziel: Die Bekämpfung des tückischen Eichenprozessionsspinners, der auch Menschen zu schaffen machen und bei Hautkontakt schwere allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Im Viertelstundentakt startete und landete der Pilot auf dem Fasanerie-Parkplatz und ließ den 300-Liter-Tank des Helikopters jeweils mit dem Wasser-Biozid-Gemisch aus einem Tank neu befüllen.

Schädlingsbekämpfung: Feuerwehr war im Einsatz

Bei dem Einsatz war auch die Feuerwehr Klein-Auheim vor Ort. Sie hatte das Wasser in ihrem Tanklöschfahrzeug mitgebracht und füllte damit zweimal den 900 Liter fassenden Tank auf, in dem das Biozid beigemischt wurde und aus dem der HubschrauberTank aufgefüllt wurde.

Über die beiden Sprüharme des Helikopters, den sogenannten Booms, wurde das Mittel über den frisch grünen Eichenbeständen im Wildpark ausgebracht. „Das Biozid wirkt bei Bienen nicht giftig. Die Eichenprozessionsspinner-Raupe nimmt das Bakterium „Bacillus thuringiensis“ beim Fressen der frischen Eichentriebe auf. Dieser verbindet sich mit den Enzymen im Magen der Raupe und wirkt dann erst toxisch“, erläutert Geschäftsführer Rolf Keller von der zuständigen Fachfirma bei Koblenz, dass sich die Darmwände der Raupe auflösen und der Schädling abstirbt.

„Das Mittel ist für Mensch und Tier ungefährlich. Die Wirkungsdauer beträgt drei bis fünf Tage und soll den Eichenprozessionsspinner im zweiten von insgesamt sechs Raupenstadien bekämpfen“, erläutert Günter Hunold, technischer Leiter des Wildparks. Die Maßnahme diene der Gesundheitsvorsorge der Besucherinnen und Besucher in der Alten Fasanerie, so Hunold. Man wolle die Gäste des Tierparks keinen unnötigen gesundheitlichen Gefahren aussetzen.

Bei Baumkontrollen war ein mittlerer Befall der Eichen festgestellt worden. Bereits im vorigen Jahr hatte es einen verstärkten Befall gegeben, so dass man sich nun für die Sprühmaßnahme entschied, bei der aus der Luft rund ein Drittel der gesamten Wildpark-Fläche behandelt wurde.

„Wir haben uns für eine Befliegung entschieden, weil sich die Raupen der Eichenprozessionsspinner in den oberen Teil der Krone bewegen und der Wirkstoff bei Ausbringung in den Baumkronen wesentlich besser wirkt“, erläuterte Hunold. Mit dem Hubsteiger könne man nur die Eichen am Wegesrand behandeln, „aber die Raupen drängen aus dem Waldbestand in den Gehegen nach“.

Letzter Einsatz dieser Art im Wildpark war 2010

Das letzte Mal hatte es im Wildpark im Jahr 2010 einen solchen Sprüheinsatz gegeben. „Wir konnten wegen genau dieser Form der Anwendung acht Jahre lang vollständig auf jede Form der vorbeugenden Bekämpfung verzichten. Die Ausbringung des Wirkstoffs aus der Luft bringt viel mehr, als wenn wir jedes Jahr mit der Bodenspritze anrücken würden“, begründete Forstamtsleiter Christian Schaefer die Entscheidung.

Insgesamt wurden bei den sechs Flügen 1800 Liter Biozid versprüht. Auf jeweils 50 Liter kamen drei Liter Foray ES, erläuterte Christoph Backhoff, Mitarbeiter des Baumpflegeunternehmens.

Der Klein-Auheimer Wildpark war am gestrigen Vormittag wegen des Sprüheinsatzes geschlossen. Am Mittag flog der Hubschrauber nach Bischofsheim weiter, wo ein weiteres Waldstück besprüht wurde.

VON HOLGER HACKENDAHL

