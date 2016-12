„Sportstätten oft veraltet“

Heide fordert aktuellen Sportplan

+ © p CDU-Landratskandidatin Srita Heide (l.) im Gespräch mit Stefan Bahn, Brigitte Senftleben, Jürgen Jung, Florian Dinges und Sieglinde Weber vom Sportkreis Main-Kinzig. © p

Main-Kinzig-Kreis - Die CDU-Landratskandidatin Srita Heide hat bei einem Besuch des Sportkreises Main-Kinzig die Bedeutung des Breitensports hervorgehoben. Der fördere Gesundheit, sozialen Zusammenhalt und Integration.

Die 578 Sportvereine im Main-Kinzig-Kreis zählen 135.000 Mitglieder. Damit ist jeder dritte MKK-Bürger Teil der organisierten Sportgemeinschaft. „Und hinter den Sportvereinen steckt ein unglaubliches Engagement – wir sprechen von gut 10.000 Ehrenamtlichen, die viel Zeit und Energie in die Vereinsarbeit stecken,“ betonte der Sportkreis-Vorsitzende Stefan Bahn im Gespräch mit der CDU-Politikerin. Der Sportkreis ist als lokale Gliederung des Landessportbundes quasi der Dachverband der Sportvereine. Für sie versteht er sich als Interessenvertreter, Ideengeber und Dienstleister. Er berät beispielsweise bei Baumaßnahmen oder Vereinsfusionen, kümmert sich um die Aus- und Fortbildung von Trainern und Betreuern, um Sicherheitsfragen oder unterstützt bei Förderfragen.

Auch die Mitglieder des Sportkreis-Vorstands arbeiten ehrenamtlich, unterstützt lediglich von zwei 450-Euro-Kräften. Finanziert wird der Dachverband aus Mitteln des Landessportbunds und den Mitgliedsbeiträgen der Vereine – „zu wenig, um große Sprünge zu machen“, sagt Bahn. Das kann man gut nachvollziehen, wenn man sich die bescheidenen Räumlichkeiten im Nebengebäude des Schlosses Philippsruhe ansieht, die als Geschäftsstelle des Sportkreises dienen. Srita Heide kündigte an, sie würde sich als Landrätin dafür einsetzen, dass auch dem Sportkreis Mittel aus der Kreiskasse zur Verfügung gestellt werden.

Denn Geld, das in Sport investiert werde, trage nicht nur dazu bei, Gesundheitskosten zu senken, sondern erwirtschafte auch eine „soziale Rendite“. Heide: „Sportvereine sind mit ihren vielschichtigen Aktionsfeldern vom Kindergarten bis zum Seniorenheim, von Bildung und Erziehung bis zum Umweltschutz und internationalen Begegnungen zu einem bedeutenden gesellschaftlichen Stabilitätsfaktor geworden.“ Hinzu kommt das Thema Integration: „Sportvereine bieten soziale Heimat für Jung und Alt. Sie integrieren Migranten, unterstützen Leistungsschwache und fördern Leistungsstarke“, fasst Stefan Bahn zusammen.

Vom Stadion zur Arena: So hießen Fußballtempel früher Zur Fotostrecke

Vor diesem Hintergrund bekennt sich auch Srita Heide zu der Praxis des Main-Kinzig-Kreises, den Sportvereinen kreiseigenen Sportstätten kostenlos zur Verfügung zu stellen. Allerdings kritisiert die CDU-Politikerin, dass der letzte Sportstättenentwicklungsplan aus den Anfangsjahren dieses Jahrhunderts stamme und es deshalb um den Zustand vieler Einrichtungen nicht zum Besten bestellt sei. Einig ist sich Heide deshalb mit dem Sportkreis, dass ein neuer Sportstättenentwicklungsplan dringend notwendig sei.

Besonders schüttelt sie den Kopf über die Tatsache, dass vielerorts in den Sommermonaten aus Kostengründen aus den Duschen nur kaltes Wasser komme. „Natürlich ist mit Steuergeldern zu haushalten. Doch wenn das zu einer solch absurden Situation führt, müssen halt pfiffige Ideen her statt nur einfallslos auf die Sparbremse zu treten“, findet Heide und schlägt beispielsweise Sonnenkollektoren auf den Turnhallendächern vor für eine kostenneutrale heiße Dusche. „Zumindest könnte man das oder eine ähnliche Lösung von der Kreiswerke-Tochter Naturenergie Main-Kinzig GmbH prüfen lassen“, findet Heide. (did)