Sprengungen im Hanauer Atombunker: Abriss beginnt

Das Sinnbild der Atom-Ära in Hanau verschwindet. Dieser Tage hat der Abriss des riesigen Bunkers im einstigen „Atomdorf“ im Stadtteil Wolfgang begonnen.

Hanau – In dem Bunker in Hanau, der seit vielen Jahren ungenutzt war, wurden einst Kernbrennstoffe aufbewahrt. An seiner Stelle soll eine so genannte Multi-User-Immobilie mit Logistik- und Gewerbefläche entstehen.

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH (Hamburg) und die Bremer Projektentwicklung GmbH (Bochum) hatten das 35.000 Quadratmeter große Grundstück mit der aus mehreren Gebäuden bestehenden Anlage erworben. Die nun begonnenen Abbrucharbeiten sind aufwendig wegen der Schadstoffsanierung und der Entsorgung der bis zu zwei Meter starken Betonwände.

Hanauer Atombunker: Auf Gelände wurden Brennelemente für Kernkraftwerke produziert

Das Abbruch-Team der Hagedorn GmbH (Gütersloh) arbeitet hierbei mit Profis der Deutschen Sprengunion zusammen. Decke und Wände werden zunächst mit sogenannten Lockerungssprengungen vorbereitet, bevor schweres Gerät den Abbruch übernimmt. Die Bohrungen für den Sprengstoff werden mit mehreren Großbohrgeräten vom Dach aus eingebracht. Insgesamt werden 17 bis 18 Tonnen Sprengstoff eingesetzt. Am Ende bleiben nach Berechnungen der Fachleute jede Menge Stahl und 90.000 Tonnen Bauschutt zurück, der vor Ort recycelt wird.

+ Über den Abriss informierten sich Kathrin Fuhrmann (Garbe), OB Claus Kaminsky, Erika Schulte, Maik Zeranski (Garbe) und Bernd Jungholt (Bremer). © Stadt

Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky und die städtische Wirtschaftsförderin Erika Schulte informierten sich vor Ort über den Abriss der „ungeliebten Bunkeranlage“. Auf dem Gelände des heutigen Technologieparks Hanau wurden bis Ende der 1980er Jahre Brennelemente für Kernkraftwerke produziert. Ein Gebäude des Bunkerareals wurde zur Lagerung dieser Elemente genutzt. 2008 ging das Bunker-Areal an die 1&1 Internet AG über. Diese wollte in dem Bunker eines der größten Rechenzentren Europas realisieren. Die Pläne zerschlugen sich, das Gelände wurde weiterverkauft.

Abriss des Hanauer Atombunkers: Große Baulücke geschlossen

„Mit dem Abriss des alten Bunkers auf dem Gelände fällt endlich ein weiteres Symbol der BrennelementeHistorie Hanaus“, so OB Kaminsky. Mit dem folgenden Neubau werde im Technologiepark auch die letzte verbleibende große Baulücke geschlossen, zudem entstünden attraktive Ansiedlungsmöglichkeiten.

Für das ehemalige Bunkerareal haben die beiden Unternehmer große Pläne: „Nach Revitalisierung der letzten in dieser Größenordnung befindlichen Entwicklungsfläche ist der Bau einer 20.000 Quadratmeter großen Multi-User-Immobilie möglich“, so Bernd Jungholt, Geschäftsführer der Bremer Projektentwicklung GmbH.

Hanauer Atombunker: Multi-User-Immobilie kommt

Hinzu kommen Büro- und Sozialflächen. Die geplante Multi-User-Immobilie eigne sich für Unternehmen aus dem Bereichen Gewerbe, Logistik, Industrie und Produktion, heißt es. „Auch bietet sie ortsansässigen Unternehmen Erweiterungs- und Wachstumspotenzial“, erläutert Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer der Garbe Industrial Real Estate GmbH.Voraussichtlich im Frühjahr 2020 wird der Neubau fertiggestellt sein.

Der Standort zeichne sich durch seine zentrale Lage im Rhein-Main-Gebiet und seine gute Verkehrsanbindung aus und biete optimale Absatz- und Handelswege für Logistik- und Gewerbedienstleister, so Bernd Jungholt

VON CHRISTIAN SPINDLER

