Veteranen der US-Army besuchen Hanau

Hanau - Eine Delegation ehemaliger US-Soldaten, die 1945 maßgeblich an der Befreiung Deutschlands vom Hitlerfaschismus beteiligt waren, machte bei ihrer Suche nach den Spuren der Vergangenheit an europäischen Schauplätzen gestern auch in Hanau Station. Die Stadt würdigte den Besuch mit einem Empfang in der Mensa der Karl-Rehbein-Schule. Von Dieter Kögel

Während des Empfangs beleuchtete der „Förderverein Dokumentationszentrum Hanauer Militärgeschichte“ den Einmarsch der Amerikaner in Hanau und skizzierte die schwierige Zeit, die dann folgte. Für Franklin Simon, der 1945 zum 328. Infantry Regiment, 26. Division, der sogenannten „Yankee Division“ gehörte, und für Dr. Hall Duncan vom damaligen 101 Infantry Regiment, mögen dies besonders emotionale Momente gewesen sein. Denn beide gehörten zu jener Truppe, die im März 1945 kurz nach der Bombardierung Hanaus den Main bei Großauheim überschritten. Selbst im Alter von 93 Jahren haben beide es sich nicht nehmen lassen, sich an der Spurensuche unter Delegationsleiter, Brigadegeneral Albert Mangone, zu beteiligen. Allen drei Veteranen überreichte Martin Hoppe vom Hanauer Fachbereich Kultur ein „Certificate of Appreciation,“ eine Urkunde, die den Dank und die Wertschätzung der Stadt Hanau ausdrückt.

+ Für Militärhistoriker Jens Arndt (rechts) war die Begegnung mit Hall Duncan etwas ganz Besonderes. © Kögel

Bis zur Überreichung war allerdings Geduld gefordert. Denn zum geplanten Beginn der Feierstunde in Hanau befanden sich die Veteranen mit ihrem Bus noch bei Oppenheim am Rhein. Also machte auch die Big Band der Karl-Rehbein-Schule noch einmal Pause, um die Gäste dann umso stimmungsvoller mit Swing aus den alten Zeiten standesgemäß zu empfangen. Nach einem verspäteten, aber dennoch stärkenden Mittagessen blieb man inhaltlich auch in dieser Zeit.

Denn Jens Arndt, unermüdlicher Geschichtsforscher, Militärhistoriker beim Hanauer Geschichtsverein und aktiv als Vorsitzender im Förderverein „Dokumentationszentrum Hanauer Militärgeschichte,“ präsentierte in seinem reich bebilderten Power-Point-Vortrag auch ganz neue Erkenntnisse zu den Geschehnissen nach dem Einmarsch der Amerikaner in Hanau, „die damals noch als Besatzer in unsere Stadt kamen,“ wie die Co-Vorsitzende des Fördervereins, die ehemalige Oberbürgermeisterin Margret Härtel, erinnerte. „Als Besatzer, liebe Soldaten, seid ihr gekommen, als Freunde sind die letzten amerikanischen Soldaten im Jahr 2008 von Hanau abgezogen worden.“

Eine Zeitspanne, in der die Stadt Hanau insgesamt neun Oberbürgermeister erlebt habe, die alle auf die gute Zusammenarbeit mit den amerikanischen Streitkräften gesetzt hätten. Neben der kulturellen Bereicherung waren die Streitkräfte in Hanau laut Härtel aber „auch stets ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Viele Hanauer haben den Rückzug der Amerikaner auch diesbezüglich sehr bedauert.“ Härtel machte die Veteranen beim Empfang neugierig auf das, was im Bereich der ehemaligen Kasernen bis heute an zivilen Projekten realisiert worden ist. Für die nach dem Empfang anstehende Stadtrundfahrt prophezeite sie: „Sie werden staunen.“

Zur Aufgabe des Fördervereins Dokumentationszentrum Hanauer Militärgeschichte führte Härtel aus, dass es vordringlich sei, „gerade der jüngeren Generation, vor allem auch Schülerinnen und Schülern, jene Zeiten zu vermitteln, die so viel Leid und Elend über die Menschen brachten.“ Es sei bedeutsam, „die Geschichte nicht vergessen zu lassen.“ Umso mehr in einer Zeit, in der es beunruhigend sei, „was in der globalen Politik so geschieht.“ Auch wenn die Stadt Hanau erstmals seit ihres Bestehens kein Militär mehr in ihren Stadtgrenzen beherberge.

Nachdem der ehemalige stellvertretende Standortkommandeur Bob Schloesser im Jahr 2008 die Kasernen abgewickelt und zugeschlossen habe, sei Hanau nunmehr militärfreie Zone. Bob Schloesser selbst, der noch immer gute Beziehungen nach Hanau unterhält, hatte es sich gestern natürlich auch nicht nehmen lassen, gemeinsam mit seiner Gattin Joyce die Veteranen der US-Army bei ihrem Besuch in der Brüder-Grimm-Stadt zu begleiten. „Wir sind von der Normandie aus hierher gekommen,“ erzählte Joyce Schloesser – wie die Soldaten damals.