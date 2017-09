White Wings kassieren am meisten

Hanau - Die Stadt Hanau hat ihren zweiten Spenden- und Sponsoringbericht vorgelegt. Darin sind alle Spenden- und Sponsoringaktivitäten der Stadt und ihrer Unternehmungen in den Jahren 2015 und 2016 dokumentiert. Von Dirk Iding

Ebenso enthalten ist, was die Stadt selbst an Zuwendungen aus privater Hand, aus der Wirtschaft oder von Stiftungen bekommen hat. Mit der Vorlage eines Spenden- und Sponsoringberichts kommt die Stadt Vorgaben des Landes Hessen nach. Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) nennt den Bericht, den die Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung ohne Diskussion zur Kenntnis nahm, einen „Beitrag zur wirksamen Korruptionsprävention und transparenten Haushaltsführung“. Vor allem der Sport, die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie soziale Projekte werden von der Stadt und ihren Unternehmungen unterstützt. So beziffert die Stadt selbst ihre Spenden und Zuschüsse an Vereine und Organisationen auf jeweils rund 11,3 Millionen Euro für die Jahre 2015 und 2016. Davon entfallen jeweils rund sieben Millionen Euro allein auf die Sportförderung. Allerdings ist dabei zu beachten, dass in dieser Summe die kostenfreie Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen für Vereine und Träger des Breitensports enthalten ist. Allein das macht im Bereich der Sportförderung rund 54 Prozent der Gesamtsumme aus.

Im Gegenzug hat die Stadt Zuwendungen von Externen in Höhe von jeweils rund 1,19 Millionen Euro erhalten. Die meisten externen Spenden fließen in die Bereiche Kultur und Wissenschaft. Hierfür stellten Spender in 2015 rund 767.000 Euro und in 2016 gut 808.000 Euro bereit. Das meiste Sponsorengeld kommt dabei den Brüder-Grimm-Festspielen zugute.

Auch die städtischen Unternehmungen sind als Spender und Sponsoren aktiv. Größter Sponsor sind die Stadtwerke Hanau, die in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt rund 125.000 Euro an Sponsoringbeträgen vergeben haben. Mit Abstand folgen die Hanauer Baugesellschaft, die in beiden Jahren rund 90.000 Euro an Sponsorengeldern zur Verfügung stellte und die BeteiligungsHolding Hanau, die gut 66 000 Euro fürs Sponsoring ausgab. Alle städtischen Gesellschaften zusammen investierten im Jahr 2015 knapp 161.000 Euro und im Jahr 2016 rund 170.400 Euro ins Sponsoring. Bei einem Jahresumsatz aller Unternehmen der Beteiligungsholding in Höhe von 386,9 Millionen Euro mache das Sponsoring einen Anteil von 0,04 Prozent aus.

Klarer Sieg für Hanau im Derby gegen TV Langen Zur Fotostrecke

Auch das Sponsoring der städtischen Unternehmungen fließt zum Großteil in den Sport. Und die mit Abstand größten Nutznießer dieses Sponsorings sind die Zweitliga-Basketballer der White Wings. Im Jahr 2015 erhielten sie allein von städtischen Gesellschaften 113.100 Euro, davon 20.000 Euro, die aus Kassen der Baugesellschaft in die inzwischen aufgelöste Gesellschaft Sportmarketing FK Hanau geflossen sind, die wiederum eng mit den White Wings verknüpfte war.

Im Jahr 2016 bekamen die Profi-Basketballer der White Wings sogar 117.500 Euro aus den Kassen städtischer Gesellschaften. Größte städtische Einzelsponsoren sind die Stadtwerke Hanau, die die White Wings in den beiden Jahren jeweils mit 50.000 Euro unterstützen, die Baugesellschaft, aus deren Kassen 20.000 beziehungsweise 25.000 Euro flossen sowie die BeteiligungsHolding Hanau, die in beiden Jahren jeweils 32.500 Euro beisteuerte.

Gegen die Förderung der Basketballer nimmt sich die restliche Sportförderung der Gesellschaften fast bescheiden aus. So wurden die Handballer der HSG Hanau in beiden Jahren mit insgesamt rund 28.500 Euro unterstützt.