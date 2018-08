Verbündete im Kampf gegen den Müll

Hanau - Die Stadt sucht im Kampf gegen die Vermüllung von Straßen, Plätzen und Landschaft Verbündete unter den Bürgerinnen und Bürgern. Gesucht werden sogenannte „Sauberkeitspaten“, die mithelfen, Anlagen oder Parks von Unrat zu befreien.

„Ist man erst gewöhnt, auf dergleichen zu achten, so begegnet es doch häufiger, als man sonst glaubt“, sprachen einst die Brüder Grimm. Damit meinten die Märchensammler ursprünglich Sitten und Eigentümlichkeiten des Volkes, jedoch trifft es leider auch auf den aufmerksamen Beobachter zu, der mit offenen Augen in die Straßen und Blumenbeete der Brüder-Grimm-Stadt schaut und feststellen muss, welche schlechte Angewohnheit manche Mitmenschen pflegen, indem sie wahllos überall ihren Müll verteilen.

Um der Unsitte Herr zu werden, setzt die Stadt Hanau auf die Mithilfe durch ehrenamtliches Engagement. Einstimmig verabschiedet hat das Stadtparlament einen Antrag, der die Berufung von Patenschaften für ein sauberes Hanau vorsieht. „Das ist eine wunderbare Gelegenheit, das Miteinander zu stärken. Ich hoffe, dass das Projekt ein Gemeinschaftsgefühl schafft, das allen Einwohnern und Einwohnerinnen Hanaus als Vorbild dienen kann“, zeigt sich Stadtrat Thomas Morlock (FDP) begeistert.

Den Startschuss für das Projekt Sauberkeitspaten geben Morlock und Markus Henrich, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Hanau Infrastruktur Service (HIS), bei einer Auftaktveranstaltung am 27. September. Dann können sich alle Teilnehmenden kennenlernen und austauschen.

Bei Interesse an einer Patenschaft können die Hanauerinnen und Hanauer sich telefonisch unter 06181/295566 an Daniela Münzing wenden. Dabei kann unter Angabe des gewünschten Gebiets bereits eine Registrierung erfolgen. Auch per e-mail ist das möglich unter sauberkeitspaten@hanau.de

HIS-Betriebsleiter Henrich erläutert die Idee des Projekts: „Unsere Absicht ist es, dass Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Initiativen, Schulklassen oder Kindergartengruppen sich bereit erklären, eine bestimmte Anlage, einen Spielplatz, einen Uferbereich oder einen Straßenabschnitt ehrenamtlich sauber zu halten.“ Um die Hanauerinnen und Hanauern in ihrem ehrenamtlichen Engagement zu unterstützen, stellt HIS hierfür Abfallzangen, Handschuhe und spezielle Säcke zur Verfügung. „Des Weiteren bieten wir einen Ansprechpartner in der Verwaltung und übernehmen die Entsorgung des gesammelten Mülls,“ so Henrich. Möglich sei auch eine Patenschaft für einzelne Hundekot-Beutelspender, die Patinnen und Paten regelmäßig neu bestücken.

Anders als bei den Aktionen der Kampagne des hessischen Umweltministeriums „Sauberhaftes Hessen“, bei denen sich bereits jährlich über 2000 engagierte Hanauerinnen und Hanauer zu bestimmten Phasen im Jahr beteiligen, sorgen die Patinnen und Paten ganzjährig für Sauberkeit. Denn obwohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von HIS an sieben Tagen der Woche mit der Reinigung des Stadtgebietes beschäftigt sind, ist es nicht möglich, an jedem Ort und zu jeder Zeit für die gewünschte Sauberkeit zu sorgen. (did)

