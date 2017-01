Müll-Seppi mit großen Augen

Hanau - Eine Waschmaschine, ein alter Sessel, eine Tasche mit Biomüll und zwei Restmülltonnen haben große Augen bekommen. Von Christian Spindler

Sie sind die Werbeträger für eine neue Kampagne, mit der die Stadt auf Änderungen in Sachen Abfall hinweist: gesunkene Gebühren und eine kostenlose Sperrmüllabfuhr. Zugleich will man weiterhin zu mehr Sauberkeit anhalten. „Seppi Sperrmüller“, „Gerti Gartenmüller“ oder „Robbi Restmüller“ hat Horst Fehnl die von seiner Agentur Teamwerbung 3.0 kreierten Werbefiguren genannt, die fürs nächste halbe Jahr auf den städtischen Müllfahrzeugen und auf Großplakaten an den Einfallstraßen prangen werden sowie in Zehn-Sekunden-Bildsequenzen über die Monitore in den 40 HSB-Stadtbussen flimmern. „Herzlich Müllkommen“ oder „Kost’ nix“ lauten zwei der dazugehörigen Slogans, mit denen die Anfang 2016 gestartete Werbekampagne „Hanau sauber erleben“ fortgesetzt und zugleich auf Änderungen in Sachen Müll hingewiesen wird, die seit Jahresbeginn in Hanau gelten.

„Wir sind bei der Abfallwirtschaft sehr gut aufgestellt“, sagte Stadtrat Andreas Kowol (Grüne) gestern bei einem Ortstermin auf dem Marktplatz. Und Hanau sei in Sachen Sauberkeit in der Stadt auch aufgrund der Kampagne auf einem guten Weg: „Das ist bisher sehr gut wahrgenommen worden.“