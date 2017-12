Stadt will Areale von der Bahn kaufen

Hanau - Bei der Umgestaltung des Hauptbahnhofvorplatzes strebt die Stadt Hanau „eine Entwicklung aus einem Guss und mit eigenem Eigentum“ an. Das machte Oberbürgermeister Claus Kaminsky beim jüngsten Stadtteiltreffen für den Bezirk Innenstadt deutlich.

Nachdem die Stadtverordnetenversammlung bereits eine Rahmenplanung verabschiedet hat, befinde man sich nun in der eigentlichen Projektentwicklung. Die städtische BauProjektGesellschaft werde kurzfristig ein Gebot fertigstellen für den Ankauf von Grundstücken, die sich noch im Besitz der DB-Immobiliengesellschaft beziehungsweise von Aurelis befinden. Falls diese Eigner nicht auf das städtische Angebot eingingen, könnte die Stadt auch in ein Umlegungs- und Bebauungsplanverfahren einsteigen und die städtebaulichen Ziele für die Entwicklung des Quartiers definieren. In diesem Zusammenhang informierte Kaminsky auch darüber, dass die Stadt in Kontakt zum Unternehmen Heraeus stehe, um nach 2019 die künftige Nutzung des dann aufgegebenen Standorts Quarzstraße am Hauptbahnhof zu planen.

Im Rahmen des Stadtteiltreffen informierte der für Verkehrsfragen zuständige Stadtrat Thomas Morlock (FDP) die Mitglieder des Ortsbeirats Innenstadt auch darüber, dass im Rahmen des geplanten Radschnellwegs Frankfurt-Maintal-Hanau ein neuer Steg über die Kinzig in Höhe des Fischerhüttenwegs entstehen soll. Dieser würde die Innenstadt mit dem weiteren Routenverlauf verbinden über Milch, Köppel- und Baumweg, Otto-Hahn-Schule, Frankfurter Landstraße und Hochgericht. In einem nächsten Schritt wolle die Stadt dann den Radschnellweg auch zum Hauptbahnhof weiterführen.

Ebenfalls den Radverkehr betreffend, kündigte Morlock an, dass gemäß dem Wunsch des Ortsbeirats die Corniceliusstraße in beide Richtungen für den Fahrradverkehr geöffnet werde. Nicht erfüllen lasse sich hingegen das Ansinnen des Stadtteilgremiums, mehr überdachte Rad-Abstellplätze in der City einzurichten. Dafür seien vielfach die nötigen Fundamente nicht herstellbar, die Gesamtgestaltung dürfe nicht leiden und die Andienung durch Lieferverkehr dürfe nicht eingeschränkt werden. (did)