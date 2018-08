Neue Wohnungen statt Autohaus

Stadt will Grundstück zurückkaufen

Hanau - Zurzeit wird das Grundstück in prominenter Lage an der Ecke Friedrich-Ebert-Anlage/Steinheimer Tor lediglich als Pkw-Stellplatz genutzt. Nachdem sich Autohaus-Pläne zerschlagen haben (wir berichteten), will die Stadt den Rückkauf einleiten.