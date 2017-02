Stadtbusse gefragt wie nie

Hanau - So viele Fahrgäste wie noch nie in einem Jahr haben die Hanauer Stadtbusse in 2016 genutzt. 11,87 Millionen lautet die neue Rekordzahl.

Im Jahr zuvor hatte die HSB als städtisches Nahverkehrsunternehmen noch 11,24 Millionen Buskunden registriert. Der Zuwachs von 2015 auf 2016 beträgt annähernd sechs Prozent. „Hanau liegt damit weit über dem Bundesdurchschnitt. Der ÖPNV in Deutschland erzielte 2016 insgesamt 1,8 Prozent an Fahrgastzuwachs“, freut sich der neue HSB-Geschäftsführer Thomas Schulte. Die Hanauer Prozentzahlen übertreffen auch die des RMV. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund meldet mit 735 Millionen Fahrgästen in 2016 acht Millionen mehr als 2015.

„Nachdem die HSB während des Stadtumbaus eine gewisse Durststrecke zu überwinden hatte, honorieren die Fahrgäste jetzt den Modernisierungsschub in Hanau, der auch den ÖPNV mit einbezogen hat“, so Verkehrsstadtrat Andreas Kowol (Grüne). Der HSB-Aufsichtsratsvorsitzende meint damit vor allem den neuen Busbahnhof samt Mobilitätszentrale, ebenso die Anzeigen mit Ist-Fahrzeiten dort und an weiteren Haltestellen. Hinzu komme, dass in Hanau mehr als ein Drittel der 350 Haltestellen mittlerweile barrierefrei umgebaut seien, um den Buseinstieg zu erleichtern. An stark frequentierten Haltepunkten wurden in den vergangenen Jahren zugleich neue Fahrgast-Unterstände installiert.

Bus, Bahn und Tram -Metropolen im Test Zur Fotostrecke

„Jetzt zahlt sich aus, was wir den Fahrgästen an zusätzlichem Komfort zu bieten haben“, so Kowol. Das setze sich fort bei jedem Kauf eines neuen Busses, denn deren modernste Version biete neben verbessertem Design und Sitzkomfort mehr Platz für Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühle. Den Verkehrsbetrieben kommt auch entgegen, dass Hanau stetig seine Einwohnerzahl steigern kann. Für 2017 sei realistisch, dass die HSB die Marke von zwölf Millionen Fahrgästen knackt. (cs.)

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa