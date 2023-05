Wieder bezahlbar? Stadtwerke Hanau senken Preise für Strom und Gas

Von: Katrin Stassig

Teilen

In Hanau sinken die Preise für sowohl Strom als auch Gas. Die Kosten für Energie waren zuletzt stark gestiegen.

Hanau – Die Stadtwerke Hanau kündigen an, ihre Strom- und Erdgaspreise zum 1. Juni zur senken. Geschäftsführerin Martina Butz führt gesunkene Beschaffungspreise als Grund für die Senkung an. Diese Entlastung wolle man an die Kunden weitergeben.

Im Produkt „Strom Basis“ sinken die Preise ab Juni um durchschnittlich 6,9 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Mehrwertsteuer. Für eine vierköpfige Familie mit einem jährlichen Verbrauch von etwa 3 000 kWh entspreche dies einer Ersparnis von etwa 207 Euro im Jahr. Im Produkt „Erdgas Basis“ werden die Preise um 3 Cent pro kWh gesenkt.

Die Strompreise sinken wieder. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Strompreis sinkt: Hanauer sparen bares Geld

Ein Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 18 000 kWh spare dadurch 545 Euro pro Jahr. Einen dämpfenden Effekt habe allerdings in beiden Fällen die gesetzliche Energiepreisbremse: Durch die Entlastungsbeiträge für die Monate Januar und Februar verringere sich die direkte Einsparung auf jährlich 41,42 bzw. 109 Euro.

Der Grundpreis bleibt bei Strom wie auch bei Erdgas unverändert. (kd)

Die Energiekrise und nicht zuletzt die gestiegenen Kosten sorgten dafür, dass in Kirchen in Hanau die Heizung diesen Winter abgeschaltet bleiben musste.