Hanau plant modernen Wertstoffhof

So könnte der Hanauer Wertstoffhof aussehen. Über eine Rampe kann man mit dem Auto die einzelnen Container anfahren und die Abfälle bequem von oben einwerfen. Die Ausfahrt erfolgt über ein zweite Rampe. Ein solcher Wertstoffhof, der in Modulbauweise errichtet wird, soll rund 400.000 Euro kosten.

Hanau - Was andere Städte seit vielen Jahren haben, gibt es in Hanau bisher noch nicht: einen Wertstoff- bzw. Recyclinghof. Die internen Planungen indes laufen. 2019 könnte das Projekt an der Daimlerstraße auf einem derzeit als Parkplatz genutzten Areal realisiert werden. Von Christian Spindler

„Wir haben da einen gewissen Nachholdbedarf und hängen zeitlich etwas hinterher“, sagt Markus Henrich, Leiter des städtischen Eigenbetriebs Hanau Infrastruktur Service (HIS), mit Blick auf andere Städte; selbst viele kleine haben mittlerweile Wertstoff- oder Recyclinghöfe. Seit vergangenem Jahr wird beim Eigenbetrieb HIS, der für die Abfallwirtschaft in der Brüder-Grimm-Stadt zuständig ist, ein solches Projekt auch für Hanau geplant: Man will die bisherige Sperrmüll- und Abfallsammelstelle auf dem Betriebshof an der Daimlerstraße wenige hundert Meter weiter verlagern und zwar auf einen bisherigen Parkplatz direkt neben dem Verwaltungsbau der Hanauer Straßenbahn GmbH (HSB).

Nicht nur die einzelnen Müllsammelstellen auf dem Bauhof sind momentan unpraktisch angeordnet. Wer dort hin will, muss mit dem Auto umständlich Hallen umfahren. Und: Derzeit ist nur samstags geöffnet sowie mittwochs, aber das nicht mal das ganze Jahr über. „Die Öffnungszeiten sind auch immer wieder Anlass zu Kritik“, räumt Markus Henrich ein. Eine Folge: Mitunter kommt es zu langen Staus vor der Einfahrt zum Betriebshof.

Der neue Hanauer Wertstoffhof, so sehen es die derzeitigen Planungen vor, soll auf dem jetzigen Mitarbeiter-Parkplatz neben der Einfahrt zum HSB-Areal an der Daimlerstraße entstehen. Das Gelände gehört HIS, wird aber momentan von den städtischen Verkehrsbetrieben genutzt. Deren Parkplatz soll künftig ein Stück weit auf das HSB-Gelände verlagert werden. Eine im Moment geschotterte Fläche ist dafür vorgesehen.

+ Auf der derzeit als Parkplatz genutzten Freifläche neben dem Verwaltungsgebäude der HSB (vorne links) soll der Wertstoffhof entstehen. © Häsler Das Besondere am geplanten Wertstoffhof: Er wird durch eine separate Ein- und Ausfahrt mit dem Auto quasi im Halbkreis durchfahren. Dabei gibt es unter der Überdachung eine Hochebene. Vorteil: Man kann mit dem Wagen direkt an den entsprechenden Container heranfahren und den Müll von oben einwerfen, ohne etwas hochwuchten zu müssen. Neben den Containern sind auf der Plattform entsprechende Pkw-Halteplätze vorgesehen. Solche Wertstoffhöfe werden etwa von einer im Münsterland ansässigen Firma geplant und gebaut. Dank vorproduzierter Einzelteile sind sie relativ einfach und rasch zu errichten. Ein Dutzend Sammelcontainer- bzw. Sammelpunkte sollen auf dem Wertstoffhof angeboten werden: Das reicht beispielsweise von Metall und Altpapier über Styropor und Elektro- bzw. Elektronikschrott bis zu Bauschutt und Grünabfällen.

Dank der Konstruktion der erhöhten Plattform würde die Abgabe des Mülls für die Bürger nicht nur einfacher, auch die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs sollen im Vergleich zu jetzt deutlich erweitert werden. Von Montag bis Samstag soll von 7 bis 15.30 Uhr offen sein. Zwei Mitarbeiter müssten jeweils vor Ort sein, so Henrich. Die ausgedehnten Öffnungszeiten „müssen wir personell wuppen“, so der HIS-Chef. Das werde im Stellenplan berücksichtigt.

Zwar laufen intern bereits die Planungen für den Wertstoffhof - unlängst wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben -, Beschlüsse für den Wertstoffhof stehen aber noch. Bis diese gefasst sind und die entsprechenden Haushaltsgenehmigungen vorliegen, wird es aber noch geraume Zeit dauern. HIS-Leiter Markus Henrich rechnet damit, dass der Auftrag für das Projekt „Anfang 2019 vergeben werden kann.“ Rund 400 000 Euro sollen dafür nach derzeitigem Stand investiert werden.