Sanierung des Neustädter Rathauses: In zwei Wochen geht es los

Start mit dem Glockentürmchen

+ © Hackendahl Bis Anfang 2021 sollen Sanierung und Umbau des Neustädter Rathauses dauern. © Hackendahl

Hanau – Die Uhr am Türmchen des Neustädter Rathauses ist eine Minute vor Sieben stehen geblieben. Als voriges Jahr die Entkernungsarbeiten in dem historischen Gebäude begannen, wurden die Uhr und das Glockenspiel stillgelegt. Das wird noch lange so bleiben. Von Christian Spindler