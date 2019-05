Festumzug krönt Jubiläum

„150 Jahre Steinheimer Feuerwehr“ – dieses stolze Jubiläum wurde in dem Hanauer Stadtteil am Wochenende gebührend gefeiert. Mit allem Drum und Dran. Vom bunten Abend bis zum Festumzug. Und viele Steinheims feierten mit.

Steinheim – Mit einem großen Festumzug durch den Stadtteil, an dem sich insbesondere mehrere befreundeten Feuerwehren beteiligten, krönte die Steinheimer Freiwillige Feuerwehr gestern Nachmittag ihr dreitägiges Jubiläumsfest aus Anlass ihres 150-jährigen Bestehens. Am Sonntagabend klang das Fest schließlich mit einem „Großen Zapfenstreich“ aus.

Viele Steinheimer ließen sich gestern den Marsch der Wehren, an dem sich mit den beiden Karnevalsvereinen 1. SKG und CCSW sowie den Süd-Geflügelzüchtern auch drei Stadtteilvereine beteiligten, bei bestem Festwetter nicht entgehen. An der Eppsteinstraße, wo sich der Umzug gegen 14 Uhr formierte, sowie entlang der Schönbornstraße, am Kreuzweg und an der Wilhelminenstraße begleiteten viele Zuschauer den Umzug. Nur alle 25 Jahre stellen die Steinheimer Brandschützer einen solchen Zug auf die Beine.

Ein rot-weißer VW-Käfer führte den Marsch der Wehrkräfte aus Hanaus Stadtteilen und den Nachbarkommunen an. Allen voran natürlich die Jubiläumswehr, die mit Einsatzabteilung, Jugend- und Kinderfeuerwehr als erste Abordnung dem „Feuerkäfer“ folgte. Dann kamen die Gäste aus sechs weiteren, zumeist im Süden der Republik beheimateten Steinheims sowie dem Luxemburger Steinheim, das seit 2012 an den Steinheimer Wehrtreffen teilnimmt.

Und am Sonntag hatte die Wehr noch zwei weitere Gründe zu feiern: Vor 50 Jahren fand erstmals ein Steinheim-Tag statt – beim 100-jährigen Feuerwehr-Jubiläum. Zudem trafen sich die Wehren aus den befreundeten Steinheims zum 30. Mal, wie Wehrführer Benjamin Göhlich im Anschluss an einen gut besuchten ökumenischen Gottesdienst mitteilte. Mit Unterstützung von Musikern und Sängerin Marissa Dornhecker aus dem „Haus der Musik“ hatten die Pfarrer Mario Fischer, der zu diesem Anlass eigens aus Wien angereist war, und Lukasz Szafera den Festgottesdienst zelebriert und an all jene Wehrleute erinnert, die bei Einsätzen zu Schaden kamen.

Ortsvorsteher Klaus Romeis erinnerte in seiner launigen Festansprache zum Steinheim-Tag an den ersten Steinheimer, den 300 000 Jahren alten Homo Steinheimensis. „Und wenn sie beim Festzug kleine grüne Männchen sehen – auch auf dem Mars gibt es einen Steinheim-Krater“, hatte Romeis recherchiert. „150 Jahre Feuerwehr Steinheim sind eine große Leistung, die mit diesem Jubiläum zu Recht groß gefeiert wird“, erinnerte Romeis daran, dass im Juni 2020 anlässlich des Jubiläums 700 Jahre Stadtrechte Steinheim erneut ein Festumzug ansteht.

Bis aus Steinheim / Westfalen waren aus allen befreundeten Steinheims bis zu 40-köpfige Delegationen, zum Teil mit Spielmanns- und Fanfarenzügen, nach Steinheim am Main gekommen und überbrachten Jubiläumsgeschenke. Als Dank gab es von den Gastgebern jeweils einen „Steinheim-Tisch“ mit Gravur.

Im Anschluss an den Festzug wurde vor dem Spritzenhaus und im Festzelt fröhlich weitergefeiert. Die beiden Festabende mit Livemusik am Freitag und Samstag waren zwar gut besucht, allerdings hätten sich Wehrführer Benjamin Göhlich und Vereinsvorsitzender Dieter Idesheim eine noch größere Resonanz seitens der Steinheimer Bevölkerung gewünscht. „Die Feuerwehr Steinheim ist für die Bevölkerung 365 Tage im Jahr da. Es wäre schön gewesen, wenn noch mehr Leute aus der Bürgerschaft zu uns gekommen wären“, sorgten die Delegationen aus den anderen Steinheims dennoch für gute Stimmung und ein ansprechend gefülltes Festzelt.

VON HOLGER HACKENDAHL