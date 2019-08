Sticher-Platz sollte tabu sein

Hol- und Bringzone für Theodor-Heuss-Schule in Uferstraße eingerichtet

+ © Iding In der Uferstraße wurde eine Hol- und Bringzone für die Theodor-Heuss-Schule eingerichtet. Von dort aus können die Kinder gefahrlos die letzten Meter zur Schule laufen. © Iding

Mit der Einrichtung einer „Hol- und Bringzone“ in der Uferstraße hofft die Stadt Hanau, das Problem mit „Elterntaxis“ an der Steinheimer Theodor-Heuss-Grundschule in den Griff zu bekommen. Ob das gelingt, wird sich nach den Ferien zeigen.