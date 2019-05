Vitale Städtepartnerschaft: 80 Franzosen besuchen Steinheim

Die Städtepartnerschaft zwischen Steinheim und Francheville ist vitaler denn je.

Steinheim – Nur wenige solcher Beziehungen werden so aktiv gelebt: Aktuelles Beispiel: Für vier Tage kommt über das verlängerte Himmelfahrts-Wochenende eine beachtlich große französische Delegation aus der Partnerstadt Francheville nach Steinheim. Von Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, werden 76 jüngere und ältere Franzosen aus Francheville in der Nähe von Lyon in Steinheim bei neuen und alten Freunden zu Gast sein.

Das Steinheimer Partnerschaftskomitee will die seit 47 Jahren bestehende deutsch-französische Verbindung weiter festigen. Vor allem etliche jüngere Franzosen kommen zum ersten Mal nach Steinheim, heißt es.

Der Vorstand des Steinheimer Partnerschaftskomitees um Martin Simmich hat ein viertägiges Programm mit Besuchen in Frankfurt und Aschaffenburg ausgearbeitet. Es bietet auch ausreichend Raum, um Zeit in und mit den Steinheimer Gastfamilien zu verbringen.

Die Delegation mit Franzosen im Alter von 10 bis über 80 Jahren reist 800 Kilometer von Südfrankreich mit dem Bus an. Einige Besucher kommen aber auch mit ihren Privatautos nach Steinheim. Mit dabei ist auch der Vorsitzende des Comité de Juméelage, Pierre Vittoz. Seit 1972 besteht die deutsch-französische Verbindung.

+ Martin Simmich © p

Am Donnerstag gegen 17 Uhr wird die französische Delegation am Kardinal-Volk-Haus erwartet. Nach der Begrüßung durch Martin Simmich verbringen die Franzosen den Abend bei ihren Gastfamilien.

Am Freitag verbringen die französischen Gäste und ihre deutschen Gastgeber den Nachmittag in Frankfurt. Das Partnerschaftskomitee hat je zwei Führungen in französischer und deutscher Sprache durch die neue Frankfurter Altstadt gebucht, Start ist um 14 Uhr am Römerbrunnen. Danach steht Freizeit an, man kann sich in Ruhe in der Mainmetropole umschauen und bummeln. Für die jüngeren Gäste gibt es ein Alternativprogramm: 13 französische Musikschüler und ihre fünf Lehrer werden am Freitag gemeinsam mit den Musikern der Excelsa Steinheim Musikstücke für einen deutsch-französischen Gottesdienst am Sonntag einstudieren. Nachmittags steht dann ein Besuch der Grimm-Festspiele im Amphitheater Hanau an.

Am Samstag fahren dann alle Gäste und ihre Gastgeber in zwei Bussen nach Aschaffenburg, wo Sehenswürdigkeiten wie Stadtschloss, Pompejanum, das historische Dalbergviertel und die Stiftskirche besichtigt werden. Zudem ist auch dort Zeit zum Bummeln. Am Abend geht es dann nach Sailauf im Spessart zum Abendessen in einem Restaurant.

Nach einem deutsch-französischen Festgottesdienst am Sonntag ab 9.30 Uhr in der Marienkirche - mit gemeinsamer musikalischer Untermalung - wird zum Abschied zu einem Brunch ins Kardinal-Volk-Haus geladen. Danach treten die französischen Gäste die Heimreise nach Südfrankreich an.

„Wer Interesse hat, an der deutsch-französischen Begegnung teilzunehmen, ist herzlich willkommen“, sagt der Komitee-Vorsitzende Martin Simmich.

2022 steht das Jubiläum 50 Jahre Partnerschaft zwischen Francheville und Steinheim an. Wer sich für die Städtepartnerschaft mit Francheville interessiert, kann sich an Martin Simmich wenden. E-Mail: familie.simmich@t-online.de.

Von Holger Hackendahl