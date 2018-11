Steinheim: Große Pläne für den Birkenhof

Steinheim - Mit neun Zimmern begann 1975 die Hotel-Geschichte des Birkenhofs an der Von-Eiff-Straße in Steinheim. Von Christian Spindler

In mehreren Schritten wurde der Familienbetrieb, der in einer ehemaligen Direktoren-Villa aus den 50er Jahren begann, zu einem stattlichen Hotel mit Vier-Sterne-Superior-Standard ausgebaut. Und das soll weitergehen. Es gibt Pläne für einen Erweiterungsbau, die voraussichtlich 2020 realisiert wird, so Hotel-Chef René Fichtner gegenüber unserer Zeitung. Bis dahin ist aber noch ein längeres baurechtliches Verfahren zu bewältigen. Das Stadtparlament soll am Montag, 26. November, (19 Uhr, Congress Park), den vorhabengezogenen Bebauungsplan auf den Weg bringen. Zuvor wird sich der Ortsbeirat mit den Ausbauplänen des Hotels befassen (Donnerstag, 22. November, 20 Uhr, Verwaltungsstelle).

Nach der umfangreichen Erweiterung mit Neubau in den Jahren 2003 und 2004 wird auch die jetzt geplante Expansion ein Millionen-Projekt. Ein Bestandteil: Im rückwärtigen Teil des Anwesens ist neben der Kneipp-Anlage ein neues Gebäude geplant, in dem unter anderem 18 zusätzliche Zimmer untergebracht sind: zwölf Einzel- und sechs Doppelzimmer. Zudem soll das Restaurant in den Bereich der jetzigen Außenterrasse verlagert werden. Und: Die Hauptzufahrt zum Hotel wird dann nicht mehr von der Von-Eiff-Straße und damit quasi von oben aus erfolgen, sondern von unterhalb des Hangs über den Kneippweg. Dazu soll eine Umfahrung entstehen, erläutert Fichtner.

Die Hotel-Besitzer wollen für ihr Expansionsvorhaben von der Stadt einen Geländestreifen zwischen ihrem Anwesen und dem Parkplatz an der Kneipp-Anlage erwerben. Im Zuge der neuen Zufahrt und der Verlagerung des Haupteingangs soll auch ein neuer Gehweg als Zugang ins Hellental angelegt werden, heißt es. Die Kneipp-Anlage bleibe auch nach der Hotel-Erweiterung, so Fichtner, in vollem Umfang „wie bisher bestehen.“ Auch die dortigen öffentlichen Parkplätze sollen erhalten bleiben. Das Parkplatz-Thema, das das Hotel bereits seit der ersten Erweiterung begleitet hat, spielte angeblich auch unlängst bei einer Projekt-Präsentation mit Nachbarn eine wichtige Rolle.

Fichtner betont, dass die Stellplätze - unter anderem in einer Tiefgarage (30 Plätze) - bestehen bleiben, und dass an der künftigen Zufahrt einige neue geplant seien, sodass insgesamt dann 56 zur Verfügung stünden. Derzeit hat der Birkenhof 46 Zimmer, nach der Erweiterung sollen es 58 sein mit insgesamt 89 Betten. Das Erweiterungsvorhaben, im Zuge dessen auch die Sauna verlagert und ein neuer Tagungsraum entstehen sollen, soll „in mehreren Etappen“ umgesetzt werden. Dabei will man das Restaurant „mehr in den Vordergrund rücken“. Seit Kurzem hat das Haus mit dem Steinheimer Mario Urso (vorher Devine, Ludwigstraße) einen neuen Küchenchef.