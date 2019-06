Rassel zur Abwehr böser Geister

Eine Puppe zum Spielen oder etwa ein ritueller Opfergegenstand? Die neue Ausstellung in Schloss Steinheim lässt Spielraum zum Interpretieren. Gezeigt werden in Kooperation des Museums Steinheim und des Puppen- und Spielzeugmuseums Wilhelmsbad besondere Exponate aus der Antike.

Steinheim – Ist die tönerne Rassel, die als Grab-Beigabe geborgen worden ist, Kinderspielzeug, oder diente sie dem Verstorbenen zur Abwehr böser Geister? Viele Fragen wirft die Ausstellung „Spielsachen, Glücksbringer, Opfergaben“ des Puppen- und Spielzeugmuseums und des Museums in Schloss Steinheim mit ihren über 50 Exponaten aus den Beständen beider Museen auf. Morgen wird sie eröffnet und läuft bis 22. März 2020.

Eine „schöne lange Zeit, um das wichtige Thema zu setzen“, so Martin Hoppe, Leiter des städtischen Fachbereichs Kultur, bei einer Vorabbesichtigung. Es gehe auch darum, den Blick auf die städtischen Sammlungen zu richten und „den Blick zu schärfen für das, was da ist“. Durch die museumsübergreifende Kooperation müsse man sich auch „neue Fragen stellen“, Fragen nach den Zusammenhängen zwischen Spielzeug, Glücksbringern und Opfergaben aus der Antike, die dort, wo die Wissenschaft passen muss, auch die Grenze zum Spekulativen überschreiten.

„Wir wollen einmal sehen, wie unsere Objekte quasi miteinander sprechen können,“ sagt Dr. Victoria Asschenfeldt, Leiterin des Wilhelmsbader Puppen- und Spielzeugmuseums. Antikes Spielzeug in einem ganz anderen Zusammenhang zu präsentieren, darin lag auch für Sabine Küppers, Leiterin des Steinheimer Museums für Regionale Archäologie und Stadtgeschichte, der Reiz des Konzepts. Es öffne den Blick „für die Interpretationsvielfalt, die in der Archäologie vorhanden ist“. So sei etwa ein 1985 eröffnetes Grab lückenlos dokumentiert und nach Skelettuntersuchungen als Kindergrab eingestuft worden. Beigaben konnten demnach als Spielzeug eingeordnet werden. Bei einem ähnlichen Grab, das in den 1920er Jahren untersucht worden sei, habe man jedoch aus Respekt vor dem Toten auf Skelettuntersuchungen verzichtet, ähnliche Grabbeigaben könnten deshalb auch als Unterstützer auf der Reise ins Jenseits angesehen werden.

Die Exponate der Ausstellung schlagen auf jeden Fall den Bogen des Lernens und der Entwicklung vom Kindesalter über die Jugendzeit bis zum Erwachsen, ja bis hin zur letzten Ruhestätte. Tönerne Zeugen, die die Menschen in der Antike durch ein ganzes Menschenleben begleitet haben. Wie der Heilsbringer Telesphoros, der als Nachziehspielzeug auf seinem Fabelwesen reitet, aber auch als Tonfigur vorhanden ist, die möglicherweise eher als Glücks- und Heilsbringer gedacht war. Zu sehen sind auch tönerne Spielpuppen, die wohl ihrer eigentlichen Bestimmung entgangen sind. Denn sie wurden rituell geopfert, wenn ein Mädchen zur Frau geworden war.

Die Chefinnen der beiden Museen rechnen auch mit Wechselwirkungen der Sonderausstellung. Im Wilhelmsbader Puppen- und Spielzeugmuseum ist die antike Abteilung trotz Auslagerung einiger Exponate nach Steinheim weiter zu sehen. „Wir haben noch genug“, so Dr. Asschenfeldt.

VON DIETER KÖGEL