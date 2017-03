Mordprozess: Steinige Suche nach Wahrheit

Hanau - Was hat sich am späten Abend des 7. September 2013 in der Gallienstraße zugetragen? Wer hat die tödlichen Schüsse auf das Opfer abgegeben? Das versucht die Große Strafkammer des Hanauer Landgerichts derzeit zu klären. Von Laura Hombach

Der Prozess gestaltet sich zäh, nicht zuletzt, weil er noch einmal komplett neu aufgerollt werden musste. Auf der Anklagebank sitzen der 52-jährige Schwager des Opfers und seine 31-jährige Lebensgefährtin, die Anklage lautet auf gemeinschaftlichen Mord. Das war nicht immer so. Denn zunächst richtete sich der Tatverdacht nur gegen den 52-Jährigen. Am Tatabend soll der Angeklagte um 23.30 Uhr durch die geschlossene Haustür vier Schüsse auf sein Opfer abgegeben haben, das durch das Sichtschutzglas der Tür schemenhaft zu sehen war. Motiv für die Tat sollen Erbstreitigkeiten zwischen dem 52-Jährigen und seiner Schwester, der Frau des Opfers, gewesen sein. Der Prozess gegen den Angeklagten wurde am 8. November 2016 eröffnet.

Neun Verhandlungstage, zahlreiche Zeugenvernehmungen und ein Ortstermin am Tatort hatten die Verfahrensbeteiligten bereits absolviert, als es zu einer überraschenden Wendung kommt: Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen die Lebensgefährtin des Angeklagten. Am 15. Dezember 2016 wird sie im Gerichtssaal verhaftet, in dem an diesem Tag eigentlich ihre Befragung als Zeugin fortgesetzt werden sollte. Aus dem Prozessverlauf und aufgrund neuer Erkenntnisse, die sich etwa auch durch verbesserte Methoden zur Auswertung von Handydaten ergeben hatten, hatte sich nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ein dringender Tatverdacht gegen die 31-Jährige ergeben. Nun geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass es nicht der 52-Jährige war, der am Tatabend mit der Waffe in der Hand an der Haustür der Gallienstraße klingelte, um sein Opfer anzulocken und schließlich die tödlichen Schüsse abzugeben, sondern dessen Lebensgefährtin. Der Angeklagte soll dabei als „tatprofitierender Hintermann“ gewirkt und die Tatwaffe zur Verfügung gestellt haben, die im April 2016 in Österreich - wo der Angeklagte zuletzt wohnhaft war - gefunden wurde.

Die Anklageerhebung gegen die Lebensgefährtin bedeutete indes zugleich die Aussetzung des bisherigen Verfahrens und ein zurück auf Start. Seit dem 7. Februar wird der Prozess um die tödlichen Schüsse in der Gallienstraße nun komplett neu aufgerollt - diesmal gegen zwei Angeklagte. Dabei geht alles noch einmal von vorne los: Zeugen, die bereits vor Gericht ausgesagt haben, müssen ein zweites Mal gehört werden. Auch der Ortstermin am Tatort, bei dem sich die Verfahrensbeteiligten einen Eindruck von den Sichtverhältnissen am Tatabend machen wollten, wird ein weiteres Mal stattfinden. Die beiden Verteidiger der Angeklagten hatten gleich am ersten Verhandlungstag „Waffengleichheit“ mit den schon am ersten Prozess Beteiligten gefordert.

Zugleich hatte das Verteidiger-Duo der Angeklagten aber auch einen Prozessaufschub gefordert, weil bei einem der Verteidiger Teile in den sich auf über 10 .000 Seiten erstreckenden Unterlagen fehlten, und weitere Akten erst kurzfristig zugestellt worden waren. Ein Umstand, der den Prozess um weitere drei Wochen zurückwarf. Jetzt also Neustart. Dabei sind an den ersten beiden Verhandlungstagen neben Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Mord in der Gallienstraße bereits gehört wurden, auch solche geladen, die ihre Aussage bisher noch nicht vor Gericht gemacht haben.

So sagte am gestrigen Verhandlungstag neben einem Nachbarn und dem Anwohner einer Nachbarstraße auch erstmals eine Bewohnerin der Gallienstraße aus, die wenige Minuten nach den Schüssen eine flinke Person in Tatortnähe hatte wegrennen sehen. Eine ähnliche Beobachtung hatte bereits ein anderer Zeuge im ersten Prozess geschildert. Während sich die Zeugin ganz sicher war, dass es sich um einen schwarzen Pulli handelte, dessen Kapuze sich die Person „wie um sich zu schützen“ am Kopf festhielt, hatte der Zeuge allersdings von einem weißen Kapuzenshirt gesprochen. Ein Widerspruch, der sich gestern indes nicht klären ließ. Der Zeuge, der den hellen Pullover gesehen haben will, war zwar gestern ebenfalls geladen gewesen, war aber nicht erschienen. Er soll nun beim Vororttermin aussagen.

Nach Anschlag in den USA: Die schlimmsten Attentate auf Politiker Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa