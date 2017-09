Strafzettel am Wahltag

Hanau - Immer häufiger lassen Grundstückseigentümer und Geschäftsleute Parkplätze auf ihren Geländen von privaten Firmen überwachen. Das soll Falschparker abhalten. Wer dennoch unerlaubt sein Auto auf solchen Arealen abstellt, muss mit saftigen Strafzahlungen rechnen. Von Christian Spindler

Das führt immer wieder zu Konflikten. Dass private Firmen die Kontrolle von Parkplätzen übernehmen, ist ein Phänomen, das sich immer mehr ausbreitet. Auch in Hanau. Vor Einkaufszentren, Geschäften, großen Wohnhäusern oder auf Gelände der Bahn sind private Parkplatzkontrolleure unterwegs. Am Postcarré, am Hauptbahnhof, vor Geschäften an der Kastanienallee, vor dem Hochhaus am Steinheimer Bahnhof oder vor einem Schuhgeschäft an der Darmstädter Straße. Immer häufiger werden von den Eigentümern oder Mietern private Unternehmen wie die in Hanau ansässige Firma Parkwatcher 365 UG mit der Überwachung der Parkplätze beauftragt. Das Unternehmen mit 60 Standorten in Deutschland betreut nach eigenen Angaben allein in Hanau 40 Kunden. Die Mitarbeiter privater Dienste gehen dabei rigoros vor. Selbst für wenige Minuten Falschparken wird in der Regel eine so genannte Vertragsstrafe von 30 Euro fällig, dazu kommt eine Gebühr für Auslagen, alles in allem 36 Euro.

Das musste auch Irene Zimmermann erfahren. Die gehbehinderte Seniorin wollte eine Feier in der Martin-Luther-Stiftung besuchen. Weil die dortigen Behindertenparkplätze blockiert waren, wich sie auf den Firmenparkplatz vor einem nahen Bürogebäude aus, in der Meinung, dort außerhalb der Geschäftszeiten parken zu dürfen. Den Schwerbehindertenausweis legte sie hinter die Windschutzscheibe. Es half nichts. Der für das Areal zuständige private Kontrolldienst verhängte 30 Euro Strafgeld. „In meinen Augen ist das Geldschneiderei“, schimpft die Mühlheimerin.

Warum beauftragen Geschäftsleute private Kontrolleure? Kaum jemand möchte darüber öffentlich sprechen. Wegen der strikten Kontrollen, wegen der hohen Strafgelder. „Von den Geldern haben wir aber nichts“, sagt Joachim Majowski, dessen Unternehmen Majo Schuhe elf Filialen im Rhein-Main-Gebiet betreibt. Eine davon an der Darmstädter Straße in Steinheim. Oft waren die dortigen zehn Parkplätze auch während der Geschäftszeit zugeparkt: Von Anwohnern und von Lehrern der nahen Schule, sagt Majowski. Folge: Majo-Kunden fanden keinen Parkplatz mehr vorm Laden. Majowski: „Wir haben uns das viele Jahre angeschaut.“ Man habe Hinweiszettel an Falschparker verteilt, das Gespräch gesucht. Nichts hat gefruchtet. Seit Juni hat Parkwatcher die Kontrolle über die Parkplätze. Seitdem sind die Stellplätze selbst außerhalb der Geschäftszeiten meist frei, auch wenn es Majowski eigentlich nicht stören würde, „wenn andere zwischen 20 und 8 Uhr dort parken“. Aber das habe eben überhaupt nicht geklappt.

Ähnlich war es auf den Parkplätzen vor dem Postcarré. Viele davon wurden von Pendlern blockiert, die ihre Fahrzeuge hier abgestellt haben und vom Westbahnhof aus per Bahn weiterfuhren. Mit Park & Control wurde auch dort ein privater Kontrolldienst beauftragt.

Der Ärger reißt freilich damit nicht ab. Er hat sich nur verlagert. Nun sind diejenigen sauer, die saftige Strafen zahlen müssen, selbst wenn sie nur wenige Minuten ohne Parkscheibe auf solchen privaten Parkplätzen stehen und erwischt werden. Letzteres ist nicht so selten. Geschäftsmodell der Kontrollfirmen ist es, möglichst viele Falschparker zu schnappen. Denn für den Auftraggeber ist der Dienst der privaten Kontrolleure kostenfrei. Mutmaßungen, dass die Mitarbeiter nach der Menge der erwischten Falschparker bezahlt werden, weist Parkwatcher Hanau zurück. „Die Summe des Gehalts richtet sich natürlich nicht nach der Anzahl der verhängten Vertragstrafen“, heißt es auf eine schriftliche Anfrage.

Der Ärger über Vorgehen und hohe Strafgelder von privaten Kontrolldiensten in vielen Städten füllt ganze Internetforen. Von Abzocke und Beutelschneiderei ist die Rede. Über einen Fall aus Hanau, bei dem ein 76-Jähriger 30 Euro zahlen musste, weil er vor dem Kaufland am Postcarré 20 Minuten ohne Parkscheibe stand, berichtete die Bild-Zeitung. Und an unserem Redaktionstelefon klagt Leserin W., dass ihre Mutter, die wenige Minuten nach Ablauf der Parkzeit mit Einkaufstaschen bepackt zu ihrem Auto vor dem Postcarré zurückkehrte, von einem dort stehenden Kontrolldienst-Mitarbeiter einen Strafzettel bekam. Es gibt kein Pardon.

Dass die privaten Kontrolleure in Autos unterwegs sind, die denen der Stadtpolizei ähnlich sehen, ist von den Firmen offenbar gewollt. Die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes müssen sich aber vor allem immer wieder den Unmut deren anhören, die eine 30-Euro-Strafe kassiert haben. „In steter Regelmäßigkeit“ gehen die Beschwerden auch bei der Stadt ein, mitunter würden seine Mitarbeiter beschimpft, sagt Ordnungsamtsleiter Thorsten Wünschmann. Dabei hat die Stadt mit dem Geschäftsgebaren der Firmen auf privatem Gelände überhaupt nichts zu tun und kann es nicht beeinflussen, auch wenn man es im Rathaus durchaus kritisch beurteilt.

Manche Juristen meinen, die Kontrolldienste agierten zum Teil in einer Grauzone. Während sie unterm Strich fürs Falschparken 36 Euro kassieren, müssen Autofahrer, die auf öffentlichen Parkplätzen weniger als 30 Minuten ohne Parkscheibe parken, lediglich 10 Euro als Verwarnung berappen, über 30 Minuten sind es 15 Euro.

Den jüngsten Ärger über einen Kontrolldienst gab es am Wahlsonntag in Steinheim. Ein Parkwatcher-Mitarbeiter soll Bürger, die ihre Autos kurz auf dem Majo-Parkplatz abgestellt haben, um ins benachbarte Wahllokal zu gehen, laut Augenzeugen regelrecht abgepasst haben. Nicht nur solche Kontrollen missbilligt selbst Geschäftsinhaber Majowski: „Da gefällt mir manches überhaupt nicht.“ Er will nun prüfen, wie es mit der Parkplatz-Überwachung weitergeht. Immerhin hat erreicht, dass die Strafzettel vom Sonntag nicht bezahlt werden müssen. „Wir haben die Fälle aus dem System genommen“, bestätigt Parkwatcher auf Nachfrage.

