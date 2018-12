Streit eskaliert: Jugendliche treten und schlagen auf 16-Jährigen ein

Zeugen gesucht

+ © picture-alliance / dpa Die Jugendlichen haben auf den 16-Jährigen eingeschlagen und getreten. © picture-alliance / dpa

Hanau – Am Forum in Hanau ist ein Streit zwischen Jugendlichen eskaliert: Zwei Jugendlichen haben am Montagabend gegen 21.45 Uhr auf einen 16-Jährigen eingeschlagen und getreten.