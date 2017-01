Sturmtief „Egon“ verschont Hanau

Hanau - Glimpflich davongekommen: Sturmtief „Egon“, das in der Nacht auf Freitag und in den frühen Morgenstunden über Deutschland hinweg fegte, hinterließ zwar auch in Hanau seine Spuren. Die Goldschmiedstadt blieb aber von größeren Schäden verschont.

Abgebrochene Äste, umgewehte Schilder und Werbetafeln, mit abgerissenen Zweigen und Nadeln bedeckte Straßen: Dass Sturmtief „Egon“ auf seinem Zug über Deutschland hinweg auch über Hanau sein Unwesen getrieben hatte, war heute Morgen nicht zu übersehen. Viele Bewohner der Goldschmiedestadt hatten die heftigen Sturmböen, die an Läden rüttelten und um die Hauswände pfiffen, schon nachts aus dem Schlaf gerissen.

Doch trotz großem Getöse ist Hanau bei dem Unwetter, das vielerorts für Verwüstungen gesorgt und den Verkehr lahm gelegt hatte, noch einmal glimpflich davongekommen. Zu rund zehn Einsätzen musste die Hanauer Feuerwehr ausrücken, hauptsächlich, um abgebrochene Äste zur Seite zu räumen. Im Bereich des Büdesheimer Rings war das Einschreiten der Wehr bei deren Eintreffen nicht mehr erforderlich, dort war ein Stück der Blechverkleidung eines Daches in den Innenhof gefallen. Im Stadtteil Wolfgang hatte sich ein Trampolin selbstständig gemacht und wurde von der Feuerwehr von der Straße geräumt. Beim städtischen Eigenbetrieb HIS waren 20 Meldungen über Schäden aus dem gesamten Stadtgebiet eingegangen. Auch hier handelte es sich zumeist um heruntergebrochene Äste. Im Steinheimer Burggarten waren zwei Linden umgefallen.

Wesentlich heftiger hatte „Egon“ gleich in der Nachbarschaft im östlichen Main-Kinzig-Kreis und Raum Seligenstadt gewütet, wo laut Polizeipräsidium Südosthessen, zahlreiche Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden mussten. Auf dem Flugplatz in Gelnhausen hatte der Sturm ein Ultraleichtflugzeug losgerissen und senkrecht gegen eine Wand gedrückt. (lho)