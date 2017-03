„Lilablassblau“ überzeugt mit Inszenierung von Horvaths „Don Juan“

Hanau - Mit einer eindringlich ausgearbeiteten Inszenierung von Ödön von Horvaths im Jahr 1936 verfassten Theaterstückes „Don Juan kommt aus dem Krieg“ hat die neue Hanauer Theatergruppe „Lilablassblau“ am Wochenende ihre öffentliche Feuertaufe bravourös gemeistert. Von Dieter Kögel

Weitere drei Vorstellungen stehen für das kommende Wochenende an. „Ich habe solche Sehnsucht,“ „Wo sind die Männer,“ „Ich will wieder tanzen,“ „Die Männer sind im Krieg gefallen.“ Sehnsüchte, Hoffnungen und Leid bewegen die Frauen im Wien des Jahres 1918. Der Krieg ist vorbei, die Zukunft indes scheint trotz endlich schweigender Waffen mehr als ungewiss. Eine bedrückende Atmosphäre, die gleich im ersten Bild der Inszenierung vermittelt wird. Eine Atmosphäre, in die Don Juan eintaucht.

Geläutert scheint der ehemalige Herzensbrecher, der seine Geliebte vor dem Krieg verlassen hat, um seinen amourösen Abenteuern nachzugehen, sich jetzt aber nach ihr sehnend auf die Suche macht. Und wieder kreuzen Frauen seinen Weg durch das Nachkriegs-Wien.

Und wieder verfällt Don Juan in sein altes Verhaltensmuster, sucht und findet in den Frauen Wesenheiten seiner Geliebten, fühlt sich zu ihnen hingezogen, um sie wieder zu verlassen, wenn es zu eng, zu ernst wird. Und bei all dem ist sich Don Juan keiner Schuld bewusst, weder Tränen noch Selbstmorddrohungen der verlassenen Frauen rühren ihn an, Matthias Schweitzer, einziger Mann unter acht Frauen, gibt einen eiskalten Herzensbrecher an nahezu allen Stationen, die im Verlauf des Stückes passiert werden.

Denn es sind immer nur kleine, kurze Szenen, die miteinander abwechseln. Mit wenigen Handgriffen und mit wenigen Requisiten werden Straßen zu bürgerlichen Salons, Hotelzimmern, Bordellen, Waldwegen, Parks. Wie ein Mosaik fügt das Ensemble die unterschiedlichen Einblicke in andere Leben zusammen, in die Don Juan mit seinem Auftauchen zunehmend Unglück bringt. Doch das fällt machtvoll auf ihn zurück – am Grab der Geliebten.

„Don Juan kommt aus dem Krieg“ unter der Regie von Brigitte Kucharzewski wird noch am Freitag, 10. März, und Samstag, 11. März, jeweils um 20 Uhr im Olof-Palme-Haus aufgeführt, am Sonntag, 12. März, beginnt die Vorstellung bereits um 18 Uhr.

Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf im Buchladen am Freiheitsplatz zum Preis von elf Euro, ermäßigt acht Euro.