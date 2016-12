Theatralisches Kleinod

Ausstellung über Comoedienhaus

+ © Stadt „Die Geschichte Europas - erzählt von seinen Theatern“ heißt eine Wanderausstellung, die in Hanau zu sehen sein wird. Ein Teil ist der Historie des 1781 erbauten Wilhelmsbader Comoedienhauses (Bild) gewidmet. © Stadt

Hanau - Das wohl bedeutendste architektonisch-künstlerische Kleinod in Hanau ist das ebenso altehrwürdige wie quicklebendige Comoedienhaus in Wilhelmsbad.

Um dies den Hanauern und Gästen zu verdeutlichen, bekommt das historische Theater einen Sonderteil in der Ausstellung „Die Geschichte Europas - erzählt von seinen Theatern“, die vom 19. Januar bis zum 24. Februar im Foyer des Neustädter Rathauses zu sehen sein wird. Die Wanderausstellung wurde von den sechs größten Theatermuseen Europas - Wien, München, Kopenhagen, London, Warschau und Ljubljana - unter der Federführung des Vereins „Perspectiv-Gesellschaft der historischen Theater Europas konzipiert. Sie tourt derzeit in Europa und ist momentan im Ministerium für Kultur in Ljubljana in der Slowakei zu sehen. Bevor die Ausstellung im März in das renommierte Victoria and Albert Museum nach London geht, ist sie in Hanau zu Gast.

„Wir freuen uns sehr, dass es dem Fachbereich Kultur sowie der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH, die für das Comoedienhaus Wilhelmsbad verantwortlich ist, gelungen ist, die Ausstellung nach Hanau zu holen“, sagt OB Claus Kaminsky. Er eröffnet die Schau gemeinsam mit der hessischen Europaministerin Lucia Puttrich, am Donnerstag, 19. Januar, um 18 Uhr im Neustädter Rathaus.

Jeweils montags bis samstags von 11 Uhr bis 17 Uhr ist die europaweit beachtete Ausstellung anschließend bei freiem Eintritt geöffnet. Ergänzt wird sie mit einem Überblick über „Die Geschichte des Comoedienhauses Wilhelmsbad“ sowie der „Geschichte der Hanauer Theater“. In diesen Ausstellungsteilen wird die Geschichte des 1781 erbauten Comoedienhauses, aber auch die Geschichte der Hanauer Theaterlandschaft mit seinem Stadttheater beleuchtet.

Unter dem Projektnamen „European Route of Historic Theatres (Europäische Route Historische Theater)“ werden unter Federführung des Vereins „Perspectiv-Gesellschaft“ aus 3 000 historischen Theatern in Europa die 120 interessantesten Theater ausgewählt und über nationale Routen zu einer touristischen europäischen Kulturstraße verbunden. Am derzeit flächenmäßig größten Kulturprojekt der Europäischen Union ist Hanau als Stadt sowie das Comoedienhaus Wilhelmsbad beteiligt. Letzteres ist eines dieser ausgewählten Theater und Bestandteil der „Deutschlandroute historische Theater“ und somit Teil der europäischen Route. (cs.)