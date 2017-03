Vermisste Luchsin „Flummi“ eingeschläfert

Hanau - Traurige Nachrichten aus dem Wildpark Klein-Auheim: Die vermisste Luchsin „Flummi“ wurde zwar gefunden, musste aber kurz darauf eingeschläfert werden.

Wie der „Hanauer Anzeiger“ berichtet, wurde das Tier bereits am Samstag (25. März) in einer Tongrube in der Nähe des Wildparks schwer verletzt aufgefunden. Die Verletzungen stammten wohl von einem Verkehrsunfall mit einem Auto. Die Luchsin musste daraufhin eingeschläfert werden. Vermisst wurde „Flummi“, so der Name des Tieres, bereits seit dem großen Sturm im Januar. Sämtliche Versuche, ihn wieder einzufangen, schlugen fehl. Die Verantwortlichen des Wildparks „Alte Fasanerie“ in Klein-Auheim setzten auf die Mithilfe der Bevölkerung. Leider vergeblich. (dr)