Leiche in Hanau gefunden - Polizei vermutet Tötungsdelikt

Von: Niklas Hecht

In Hanau eskaliert ein Streit. Ein 67-jähriger Mann erliegt mutmaßlich den Verletzungen aus einer körperlichen Auseinandersetzung.

Hanau - Schock in Hanau: Am späten Mittwochabend (11. Januar) ist in der Stadt im Main-Kinzig-Kreis die Leiche eines 67 Jahre alten Mannes gefunden worden.

Wie die Polizei am Donnerstag auf Nachfrage berichtete, war dem Tod des Mannes mutmaßlich eine körperliche Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Hanauer Innenstadt vorausgegangen. Sie ermittelt nun wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt.

In Hanau wurde die Leiche eines 67-jährigen Mannes gefunden. © 5.vision

Leiche in Hanau gefunden - Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar

Drei Personen sind festgenommen worden. Es handelt sich um einen Mann und zwei Frauen. Laut Polizei habe es in der Gruppe vor dem Tod des 67-Jährigen offenbar einen Streit gegeben. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Weitere Details sollen im Laufe des Vormittags folgen. (nhe)

Erst vor wenigen Tagen war im Main-Kinzig-Kreis die Leiche einer toten Frau gefunden worden. Die Hintergründe ihres Todes und ihre Identität gaben zunächst Rätsel auf.