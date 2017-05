Tödliche Schüsse in Gallienstraße: Errol hinter der Plastikplane

Hanau - Mit Spannung war sie erwartet worden, die immer wieder verschobene Aussage des verdeckten Ermittlers mit Tarnnamen Errol im Mordprozess um die tödlichen Schüsse, die am 7. September 2013 in der Gallienstraße fielen. Am gestrigen Verhandlungstag war es endlich soweit. Von Laura Hombach

Errol berichtete vor dem Hanauer Landgericht von den Erkenntnissen, die er im Zuge seines Einsatzes über die heute 31-Jährige und den 53-Jährigen, die wegen des gemeinschaftlichen Mordes am Schwager des Angeklagten vor Gericht stehen, gewonnen hatte. Dabei bekamen das Gericht, die Prozessbeteiligten und die Zuschauer Errol allerdings nicht leibhaftig zu sehen. Vielmehr wurde der verdeckte Ermittler per Videoschaltung auf die Monitore im Gerichtssaal gebracht. Eine vor Errol aufgespannte transparente Plane ließ zwar Konturen und Bewegungen, nicht aber das genaue Aussehen des Beamten erkennen. Das Bundesinnenministerium hatte diese Form der Vernehmung angeordnet, um Errols Identität zu schützen.

Der Beamte hatte sich zusammen mit Aische, einer weiteren verdeckten Ermittlerin, das Vertrauen der beiden Angeklagten erschlichen und so nicht nur viele Gespräche mit ihnen geführt, sondern den Angeklagten schließlich auch dazu bewegt, ihm die Mordwaffe auszuhändigen. Doch bis der Ermittler vor dem Hanauer Landgericht ausführlich darüber berichtet, wie genau es zu der Waffenübergabe kam, dürfte es mindestens noch bis zum nächsten Verhandlungstag dauern.

Lesen Sie dazu auch: Verdeckter Ermittler darf aussagen Bei Befragung „schwer von Kapee“ Gestern standen zunächst Errols erstes Zusammentreffen mit der Angeklagten und die allgemeinen Eindrücke, die er im Zuge seiner Ermittlungen von den beiden Angeklagten gewonnen hatte, im Fokus. Das Verhältnis zwischen den beiden Angeklagten, die bis vor kurzem ein Paar waren, schilderte Errol als eine Beziehung, die von gegenseitigem Vertrauen, aber auch von gegenseitiger Eifersucht geprägt gewesen sei. Die beiden Angeklagten teilen nach Beobachtung des Ermittlers insbesondere auch die Leidenschaft für die Jagd. Immer wieder kreisen die Gespräche mit Errol um die Themen Waffen und das Töten von Tieren. Naheliegend, dass der verdeckte Ermittler ein eigenes Interesse am Erlernen des Jagens signalisierte. Viele vertraute Gespräche wurden so zwischen den Angeklagten und dem Beamten geführt. Gespräche, bei denen auch reichlich Alkohol floss, denn auch das Trinken könnte man quasi als geteilte Leidenschaft der Angeklagten bezeichnen. Schon gleich nach dem Aufstehen sei morgens das erste Glas Wein konsumiert worden, schilderte Errol. Gleichwohl habe der Angeklagte, der besonders dem Alkohol zugesprochen habe, meist nicht den Eindruck gemacht, alkoholisiert zu sein. Ein vertrautes, aber auch ein sehr striktes Verhältnis hatte laut Errols Beobachtungen auch zu den beiden Kindern der Angeklagten bestanden. Der Ermittler beschrieb die beiden Mädchen als ungewöhnlich selbstständig für ihr Alter. Gelegentlich seien die Kinder am Abend auch alleine zuhause gelassen worden, so Errol - vor dem Hintergrund, dass das Hüten der beiden Kinder vom Angeklagten als sein Alibi für den Tatabend angegeben worden war, eine sicherlich nicht uninteressante Beobachtung.

Von der Verteidigung mehrfach hinterfragt wurde am gestrigen Verhandlungstag die Ermittlungstaktik und das Vorgehen des verdeckten Ermittlers. Fragen, auf die Errol beteuerte, dass Ausgangspunkt der Ermittlungen gewesen sei, herauszufinden, ob der Angeklagte, der damals noch als alleiniger Tatverdächtiger im Visier der Ermittler stand, tatsächlich als Täter in Frage käme oder nicht. Er habe im Laufe seiner Tätigkeit als verdeckter Ermittler auch immer wieder damit zu tun gehabt, dass sich ein Verdächtiger als unschuldig erwiesen habe, betonte Errol. Allerdings habe der Angeklagte schon bald Andeutungen gemacht, die ihn aufhorchen ließen, so der Ermittler. Worum es in diesen Gesprächen genau ging, das wird aber erst am nächsten Verhandlungstag am kommenden Donnerstag zu erfahren sein.

