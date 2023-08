40 Jahre 99 Luftballons: Nena spielt Open-Air-Konzert im Amphitheater Hanau

Von: Christoph Sahler

Nena macht auf ihrer „Wir gehören zusammen“-Tour Halt für ein Open-Air-Konzert im Amphitheater Hanau. Es gibt noch Karten.

Hanau – 40 Jahre ist es her, als Nenas bis heute größter Hit die Schallplattenläden Deutschlands eroberte. Mit mehr als 25 Millionen verkauften Tonträgern zählt die einstige Ikone der Neuen Deutschen Welle heute zu den erfolgreichsten Musikerinnen in der Geschichte der deutschen Popmusik. 2023 ist Nena auf ihrer „Wir gehören zusammen“-Tour wieder unterwegs. Am Dienstag, 22. August, tritt sie Live und Open Air im Amphitheater in Hanau auf.

Popsängerin Nena tritt Open Air im Hanauer Amphitheater auf. © Jens Büttner/dpa

Nena live in Hanau: Alle Infos zu Anfahrt und Tickets für das Konzert im Amphitheater

Jedes Jahr von Mai bis Oktober wird das Amphitheater im Park von Schloss Philippsruhe zum Zentrum im kulturellen Leben Hanaus. Zum Start der Open-Air-Saison bieten die Brüder-Grimm-Märchenfestspiele über mehrere Wochen Unterhaltung auf der Bühne für Groß und Klein. Daran schließen sich Konzerte aus der Comedyszene an, oder wie zuletzt berühmte Acts wie die britische Kultband Jethro Tull.

Nena auf „Wir gehören zusammen“-Tour: Die Setlist

Liebe ist

Nur geträumt

? (Fragezeichen)

Kreis

Lied Nummer 1

Galaxien

Willst du mit mir gehn

Licht

Karawane

Forelle

Genau Jetzt

Und jetzt steh ich

Noch einmal

Zaubertrick

Wunder gescheh‘n

Der Anfang

Leuchtturm

99 Luftballons

Irgendwie, Irgendwo, irgendwann

Auf einmal warst du da

Zusammen

Für das Konzert von Nena sind noch Tickets im Online-Verkauf erhältlich. Eine Stehplatzkarte kostet 56,20 Euro, ein VIP-Ticket gibt es für 69,90 Euro.

Nena auf Open-Air-Tournee in Hanau: So klappt die Anfahrt zum Amphitheater

Das Amphitheater in Hanau liegt am Ende des Schlossparks Philippsruhe neben der Orangerie. Die Adresse fürs Auto-Navi ist: Am Amphitheater, 63454 Hanau.

Mit dem ÖPNV besteht eine Verbindung mit der Regionalbahn vom Hauptbahnhof Frankfurt über Frankfurt-Ost nach Hanau-West. „Von dort können Sie mit den Buslinien 5 und 10 zum Schloss Philippsruhe bzw. mit den Buslinien MKK-23/28 zur Haltestelle Amphitheater fahren. Der Fußweg vom Westbahnhof zum Park von Schloss Philippsruhe (ca. 1 km) beträgt etwa 30 Minuten“, schreibt die Stadt Hanau dazu.



Vom Hauptbahnhof in Hanau fahren Busse zum Schloss Philippsruhe. Die Linien 1, 2 und 5 verkehren alle 20 Minuten. Wenn Sie mit den Linien 1 oder 2 fahren, steigen Sie am Marktplatz in die Linien 5 oder 10 um. Beide Linien fahren direkt zum Schloss Philippsruhe. Eine Busfahrt ab Hanau Hauptbahnhof mit Umsteigen auf dem Marktplatz zum Schloss Philippsruhe dauert etwa 20 Minuten. Entlang der Schlossmauer (Landstraße) laufen Sie 10 Minuten bis zum Amphitheater. Das Nena-Ticket ist für die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im RMV-Gebiet gültig. (Christoph Sahler)