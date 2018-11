Tragischer S-Bahn-Unfall: Tiefe Trauer in Hanau

Hanau - Der tragische Tod des Hanauers Alptug Sözen hat in der Brüder-Grimm-Stadt große Trauer, Fassungslosigkeit und tiefe Bestürzung ausgelöst. Von Christian Spindler

Der 17 Jahre alte Schüler hatte am Dienstag versucht, einen Obdachlosen zu retten, der hilflos auf den Gleisen der Frankfurter S-Bahn-Station Ostendstraße lag. Dabei wurde Alptug Sözen von einer einfahrenden S-Bahn erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 44-jährige Obdachlose wurde schwer verletzt, ein anderer Mann leicht.

Der 17-Jährige mit türkischen Wurzeln, der in Frankfurt ein Praktikum absolvierte, ist im Hanauer Freigerichtviertel aufgewachsen. Dort traf er sich früher angeblich regelmäßig mit Anderen im dortigen Stadtteilzentrum und war sehr beliebt, berichtet die Frankfurter Rundschau. Als ruhig und hilfsbereit, zurückhaltend, nett und als Familienmensch sei Alptug Sözen von Leuten beschrieben worden, die ihn kannten.

Nicht nur in „seinem“ Stadtteil herrschen Trauer und Bestürzung über den tragischen Tod des 17-Jährigen. An seiner Schule gab es eine Schweigeminute. Auch in den Sozialen Netzwerken wird in unzähligen Beiträgen an den jungen Mann und seinen heldenhaften Einsatz für einen Anderen erinnert, den Alptug Sözen mit dem Leben bezahlte.

Wir wünschen dem 17-jährigen Mustafa Alptuğ Sözen, der einem auf den Gleisen liegenden bewusstlosen Menschen helfen wollte, dabei von der S-Bahn überrollt wurde und sein Leben verlor, Allah’s Segen und sprechen seiner Familie unser tiefstes Beileid aus.https://t.co/3vNhAY2OtZ pic.twitter.com/smRXBGzzMh — T.C. Frankfurt BK (@TCFrankfurtBK) 15. November 2018

In einem Kondolenzschreiben an die Eltern sprechen Oberbürgermeister Claus Kaminsky und Bürgermeister Axel Weiss-Thiel von einer „besonderen Tragik“ des Todes von Alptug Sözen und würdigen den jungen Mann als „empathisch, hilfsbereit, selbstlos und mutig“ sowie als „wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft“. „Er hat Spuren hinterlassen in unseren Herzen“, schreiben Kaminsky und Weiss-Thiel über Alptug Sözen.

Der Bürgermeister besuchte mittlerweile gemeinsam mit der Vorsitzenden des Ausländerbeirates, Selma Yilmaz Ilkhan, persönlich die Familie, um sein Beileid zu bekunden und das Kondolenzschreiben zu übergeben.

Ab kommendem Montag liegt im Stadtladen im Rathaus am Marktplatz ein Kondolenzbuch aus. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger eintragen und ihre Gedanken zum Tod des jungen Hanauers hinterlassen.