Triangle macht den Auftakt im Pioneer Park

In der sogenannte Triangle-Housing beginnt der Umbau der Pioneer-Kaserne in Wolfgang zu einem neuen Stadtteil für rund 5000 Menschen.

Hanau - Der Baustart für das größte Wohnbauprojekt der Hanauer Nachkriegsgeschichte steht bevor. In wenige Wochen geht es auf dem Gelände der früheren Pioneer-Kaserne in Wolfgang los. Dort entsteht ein Stadtteil für 5000 Menschen. Von Christian Spindler

Den Auftakt macht die sogenannte Triangle-Housing mit preisgünstigen Wohnungen.

Bevor auf dem 50 Hektar großen Pioneer-Gelände - das entspricht einer Fläche von 79 Fußballfeldern - Neues entsteht, muss an vielen Stellen Altes weichen - nicht nur Gebäude. Anfang des Jahres wurden bereits 100 Bäume gefällt, die den Erschließungsarbeiten im Weg waren und wegen ihres Zustandes eine Gefährdung darstellten. Es sollen aber Neue gepflanzt werden.

In den nächsten Wochen beginnen die Arbeiten in den ehemaligen Wohnblocks von US-Soldaten und deren Familien, der sogenannte Triangle-Housing im östlichen Teil des Gesamtgeländes, das künftig Pioneer Park heißen wird. Von den 17 Triangle-Blocks müssen zwei, die besonders nah an der B43a stehen, abgerissen werden - und damit „weniger als ursprünglich gedacht,“ sagt Stadtentwickler Martin Bieberle. Die Vermarktung der verbleibenden 350 Triangle-Wohnungen soll laut Bieberle „im April beginnen.“ Die 100 bis 115 Quadartmeter großen Wohnungen werden besonders günstig angeboten. Dr. Marc Weinstock, einer der Geschäftsführer der LEG Hessen Hanau, eine Gesellschaft, die die Stadt mit privaten Partnern zur Entwicklung des Pioneer-Parks gegründet hatte, rechnet mit unter 2400 Euro pro Quadartmeter.

Bereits Ende des Jahres, so Bieberle, sollen die ersten sanierten Wohnungen fertig sein. Sie erhalten Balkone, in alle Häuser werden zudem Aufzüge eingebaut.

Derweil laufen die Vorbereitungen für die Bebauung des übrigen Pioneer Parks auf Hochtouren. Insgesamt entsteht ein Stadtteil mit 1500 Wohnungen. In den nächsten Jahren sollen sich dort fast 5000 Menschen ansiedeln.

Die LEG will Investoren ins Boot holen, die Teile des Pioneer-Geländes bebauen. Die Verträge mit einigen Bauträgern sollen praktisch unter Dach und Fach sein, heißt es. Voraussichtlich im Juni soll mit dem so genannten Offenlagebeschluss ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Bebaungsplan erfolgen. Auf dem Pioneer-Gelände, wo in der größten US-Kaserne in Hanau früher bis zu 6000 Soldaten stationiert waren, werden Mehrfamilien-, Reihen und Einfamilienhäuser gebaut.

Am Mittwoch, 21. März, werden Vertreter der LEG Hanau-Hessen und des Planungsbüros das Gesamtkonzept und den aktuellen Stand in einer öffentlichen Ausschusssitzung vorstellen (17 Uhr, Rathaus, ehemalige Kantine, 4. Stock).