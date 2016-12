Wasser marsch: Hanau fördert 75 Prozent seines Bedarfs selbst

Wird künftig mehr zugekauft?

+ © SWH Die Pumpen im Wasserwerk II an der Leipziger Straße, einem von insgesamt sechs Wasserwerken, die die Stadtwerke Hanau betreiben. Allein 1,26 Millionen Kubikmeter Wasser werden hier pro Jahr ins Netz eingespeist, insgesamt sind es in Hanau um die 5,2 Millionen Kubikmeter. © SWH

Hanau - Woher kommt unser Wasser? Aus dem Wasserhahn. Das ist die Kurzversion. Für die Trinkwasserversorgung ist ein großer logistischer Aufwand notwendig mit einem 336 Kilometer langen Leitungsnetz in Hanau. Von Christian Spindler

Wie kaum eine andere Stadt dieser Größe versorgt sich Hanau zu 75 Prozent selbst. Es läuft also im Wortsinne beim Wasser. Damit das so bleibt, tüfteln Experten der Stadtwerke bereits am Konzept der Zukunft. Wasser ist zwar gewissermaßen in aller Munde. Ein öffentliches Thema ist es in Hanau aber praktisch nicht. „Kein schlechtes Zeichen für ein Versorgungsunternehmen“, findet Steffen Maiwald, Chef der Stadtwerke Hanau (SWH). Schließlich zeige das, dass alles in Ordnung ist. Qualitativ ohnehin. Kein anderes Lebensmittel wird hierzulande so streng kontrolliert wie Trinkwasser, betonen die Versorgungsunternehmen. Es erfüllt höhere Qualitätsstandards als abgepacktes Mineral- und Tafelwasser. In Hanau werden zudem die gesetzlichen Grenzwerte weit unterschritten. Die Brüder-Grimm-Stadt habe quasi „eine doppelte Gunst“, sagt Stadtrat Andreas Kowol (Grüne): Einerseits die gute Wasserqualität und einen im Vergleich zu anderen Städten günstigen Preis, andererseits die hohe Versorgungssicherheit: Hanau fördert zu 75 Prozent eigenes Wasser, durchaus eine Besonderheit mit Blick auf andere Städte. Das andere Extrem: Frankfurt ist zu 90 Prozent auf „Fremdwasser“ angewiesen.

Aus 80 Brunnen auf Hanauer Gemarkung wird Wasser gepumpt: aus Flachbrunnen, aber auch aus Brunnen in bis zu 150 Metern Tiefe. In sechs Wasserwerken - von Mittelbuchen über Wilhelmsbad, Leipziger Straße bis zu den Bruchwiesen in Großauheim - wird es gelüftet, gefiltert, kurzum: zu Trinkwasser aufbereitet und ins Netz eingespeist.

+ © p Dabei gibt es in den einzelnen Stadtteilen durchaus Unterschiede bei den Werten (von Calcium- über den Natrium- bis zum Magnesiumgehalt). Einer davon: In Mittelbuchen, Kesselstadt, Wilhelmsbad und Hohe Tanne kommt härteres Wasser aus dem Hahn als im übrigen Stadtgebiet, wo der Härtegrad im mittleren Bereich liegt. „Viele Tee- und Kaffeetrinker merken das“, sagt der Stadtrat während er in seinem Büro im Technischen Rathaus Kaffee mit weicherem Lamboy- bzw. Innenstadt-Wasser serviert und auf dem Besprechungstisch ein Schaubild mit dem Hanauer Versorgungsnetz zeigt. Auffällig: Das 336 Kilometer lange Hanauer Wassernetz ist zweigeteilt. Der Main ist die Grenze. Die südmainischen Stadtteile Steinheim und Klein-Auheim werden extern versorgt vom Zweckverband Wasserversorgung Offenbach (ZWO). Um die 900.000 Kubikmeter liefert der ZWO jährlich. Markante Verteilstelle ist der Wasserturm in Steinheim.

Insgesamt fließen pro Jahr 5,2 Millionen Kubikmeter Trinkwasser durchs Hanauer Netz. Mehr als vier Millionen fördern die Stadtwerke aus ihren 80 Brunnen selbst. Fürs nordmainische Stadtgebiet zugekauft wird nur ein geringer Anteil von 370.000 Kubikmetern vom Wasserverband Main-Kinzig (WVK) bzw. von Hessen Wasser. Das Wasser wird in Höhe von Bruchköbel aus einer südlich der Nachbarstadt sowie an Mittelbuchen und Wachenbuchen vorbei verlaufenden Fernwasserleitung abgezapft. Sie ist eine der größten im Land, hat 1,20 Meter Durchmesser und befördert kostbares Nass aus dem Vogelsberg und dem Kinzigtal in den Ballungsraum gen Frankfurt. Die Kapazitäten sollen gesteigert werden. Und genau hier setzen die Zukunftsplanungen der Stadtwerke-Experten für Hanau an. Denn der Wasserverband Main-Kinzig hat „viel größere Mengen angeboten“, so Kowol: „Bis zu einer Million Kubik statt der bisherigen 337.000.“

Wird Hanau also künftig mehr zukaufen? Auch wenn schon eifrig gerechnet und geplant wird - „es gibt keinen Zeitdruck“, sagt der Stadtrat. Die Änderungen im Wassermanagement könnten erst ab 2020 greifen, wenn etliche Wasserrechte auslaufen. Sollte die Grimm-Stadt größere Mengen vom WVK abnehmen, würde auf Höhe des Stadtteils Hohe Tanne wohl eine zweite Verbindung von der Fernleitung ins Hanauer Netz gebaut. Und auch das ist eine Überlegung: Ein Anschluss von Steinheim und Klein-Auheim ans Hanauer Gesamtnetz, zumal in den Stadtteilen der Wasserdruck im Lauf der Zeit „ganz leicht und im unproblematischen Bereich“ (Maiwald) nachgelassen hat, da am Netz des Offenbacher ZWO immer mehr Abnehmer hängen.

Noch ist nichts entschieden. Fest steht aber: Die Einsparpotenziale beim Wasserverbrauch sind „so gut wie ausgeschöpft“, sagen Kowol und Maiwald. Weil aber Hanau weiter wächst und in einigen Jahren wohl die 100.000-Einwohner-Marke knackt, wird laut Prognosen der Wasserverbrauch von nun 5,2 auf 5,4 Millionen Kubikmeter in 2020 ansteigen.