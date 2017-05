Frau beißt Räuber in die Hand

Hanau - An der beherzten Gegenwehr einer Frau scheitert in Hanau ein bislang unbekannter Räuber. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mann.

Ein bislang unbekannter Mann hat in der vergangenen Nacht versucht, eine 55-Jährige zu überfallen. Nach Angaben der Polizei war die Frau um kurz nach Mitternacht auf dem Heimweg, als sie plötzlich im Sandeldamm attackiert wurde. Ein Mann packte die Frau von hinten, hielt ihr den Mund zu und forderte Geld. Doch die 55-Jährige wehrte sich, biss dem Räuber in die Hand und rief um Hilfe, so dass der Unbekannte ohne Beute flüchtete. Die Polizei bittet nun unter der Nummer 06181/100123 um Hinweise auf den Mann, der etwa 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß und kräftig ist, zur Tatzeit war er mit einer dunklen Jacke bekleidet. (nb)

